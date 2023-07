Wervik huldigt organisatoren van 50 jaar Gapersfeesten

De Gapersfeesten komend weekend zijn toe aan de vijftigste editie. Omwille van corona ging het volksfeest twee jaar op rij niet door. Vorig jaar nam met Gilwe 2.0 een nieuw bestuur de fakkel over. Enkele gewezen bestuursleden van het Gaperscomité werden door het stadsbestuur gehuldigd.

Annie Demey en voorzitter Dirk Dobbels behoorden alvast tot de pioniers. Annie is de echtgenote van Jan Moerman, de gewezen uitbater van het volkscafé Sint-Krispijn. Dirk baatte in de Beselarestraat een slagerij-traiteur uit en runde landhuis De Kleine Prins in Kruiseke. Hij was maar liefst 48 (!) jaar voorzitter van het Gaperscomité. Zijn dochter Eveline is voorzitter van Gilwe 2.0.

Straatcomités

“Het is allemaal begonnen met de Nacht van Geluwe in het gemeentepark, het ging toen om een organisatie van het NCMV (nu Unizo, red)”, blikt Dirk terug. “Geleidelijk aan ontstonden er straatcomités wat heel belangrijk was want ze zorgden voor een invulling in hun straat.”

Een zeer belangrijke inbreng had Ignace Caulier van Wijnen Ignace in de Ieperstraat. Hij was jarenlang de spilfiguur van het Gaperscomité. Net als de voorzitter ging Ignace ondertussen twee jaar geleden ook op pensioen. Tijdens de huldiging in het stadhuis was ook gewezen secretaris Luc Blomme van de partij.

Trots met opvolging

Bij Gilwe 2.0 is Luc Descamps nog de enige van het Gaperscomité die mee aan boord bleef. Gewezen voorzitter Dirk Dobbels is alvast trots met de opvolging. “Door corona kwam er wat los en toonden na een oproep jonge gasten zich bereid om het heft in handen te nemen”, zegt Dirk.