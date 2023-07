Werner en Monika vieren briljanten jubileum

Werner Seynaeve en Monika Vandeghinste, allebei 89, uit de Pijplap vierden op 12 juli hun briljanten huwelijksjubileum. Het koppel huwde dag op dag 65 jaar geleden in Gullegem, waar ze geboren en getogen zijn.

Werner studeerde voor elektricien en werkte de eerste jaren van zijn loopbaan bij de firma Neyrinck, het huidige EEG. Daarna gaf hij 40 jaar les aan het VTI in Tielt. Monika was naaister van opleiding en werkte tot aan haar huwelijk in een Kortrijks atelier. Na de geboorte van hun oudste zoon Hendrik bleef ze thuis voor haar gezin. Dat bestond, behalve uit Hendrik (64), nog uit Robbrecht (63), Bart (60), Mia (59), Lieve (55), Griet (52), Leen (46) en Dries (44). Die schonken hun ouders 25 klein- en 10 achterkleinkinderen. De jubilarissen verkeren ondanks hun leeftijd nog in goede gezondheid. Vorig jaar moest Werner wel een zware hartoperatie ondergaan, maar hij is daar wonderwel doorheen gesparteld. (AV/Foto AV)