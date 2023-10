Werner en Christiane zijn een diamanten paar

Werner Maddelein (83) is geboren in Jonkershove, Christiane (82) zag het levenslicht in Diksmuide. Werner ging tot zijn 14 naar de gemeentelijke basisschool in Jonkershove en ging al vanaf 8 jaar mee naar de hommelpluk. Op 14-jarige leeftijd startte hij als seizoenarbeider in Frankrijk. Na 20 jaar werkte hij tot aan zijn pensioen in 1995 in metaalfabriek Vermeulen in Roeselare.

Christiane ging naar de lagere school in Houthulst bij de zusters. Christiane werkte achtereenvolgens in de melkerij, in de schoenfabriek in Zarren en in naaiatelier Levis in Gits om na de geboorte van Filip thuis te blijven. Het paar leerde elkaar kennen in dancing Tyrol in Esen, na een verkering van 3 jaar huwden ze op 24 april 1963 in Klerken. Ze kregen twee zonen: Johan (die samen is met Rita Cornette) en Filip (met Peggy Tahon). (ACK/foto ACK)