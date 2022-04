Werkzaamheden op beide Torhoutse begraafplaatsen

Tijdens de Torhoutse zitting van de gemeenteraad vroeg Inge Perquy (N-VA) maandagavond om beter te communiceren over werkzaamheden op zowel het Stiltepark De Warande als het Oud Kerkhof. De familie van de nabestaanden blijft te dikwijls in het ongewisse, vond ze.

“Ik werd op de hoogte gesteld dat er werkzaamheden op til zijn op het Stiltepark De Warande”, zei ze. “Wanneer zullen die starten en wat houden ze in? En hoe ver staat het met het herstellen van de kapotte en verweerde grafzerken op het Oud Kerkhof? De bevolking wil concrete antwoorden.”

Concessiehouders worden vooraf verwittigd

“De werkzaamheden op het Stiltepark De Warande zijn eerder al in de gemeenteraad ter sprake gekomen”, antwoordde schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet (CD&V). “Er worden funderingen en boordstenen aangebracht, waarop de huidige sierplaten kunnen rusten. Die boordstenen zorgen ervoor dat de aanwezige sierplaten mooi vlak komen te liggen. Voor dat project wordt er rij per rij gewerkt. De concessiehouders worden minstens een maand op voorhand aangeschreven, zodat ze voldoende tijd hebben om eventuele ornamenten tijdelijk weg te halen. Ze worden dus wel degelijk tijdig op de hoogte gebracht.”

“Op het Oud Kerkhof kunnen de burgers voor de renovatie van een grafmonument informatie inwinnen bij onze deskundige Begraafplaatsen of via oudkerkhof@torhout.be. Daarna worden ze bijgestaan in het doorlopen van de procedure voor de aanvraag van subsidies bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Om subsidies te krijgen, moet er bij de aanvraag altijd aangegeven worden op welke manier de restauratie zal gebeuren en met welke materialen. Grote restauraties zijn vanwege het delicate karakter meestal enkel mogelijk door een gespecialiseerde hersteller. We informeren de mensen bovendien geregeld tijdens rondleidingen op de begraafplaats. We communiceren met andere woorden zoveel mogelijk.”