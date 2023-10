Werkzaamheden Defeverpark kunnen eindelijk hervatten

De werkzaamheden aan het Egide Defeverpark in het stadscentrum kunnen hervatten. “Eindelijk”, glundert het voltallige stadsbestuur. Want na een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het parkproject wel een fikse achterstand opgelopen. “Met wat geluk kunnen we in oktober volgend jaar het park officieel inwijden.”

Voor wie niet meer kan volgen nog even dit chronologisch overzicht. De stad kocht villadomein Les Sophoras in 2017. Toen was het nog volledig afgesloten voor publiek. Drie jaar later werd de voormalige villa gesloopt met als doel de volledige site om te vormen tot een openbaar park. De bedoeling is niet alleen te zorgen voor een groene long, maar ook een verbinding te maken tussen enerzijds de site Oostmolen en bibliotheek, en anderzijds onder meer de site van het Sociaal Huis in de Bruidstraat. Op de site bevinden zich een bos met enkele uitzonderlijke bomen, een bunker uit de Eerste Wereldoorlog – die voorheen onder de villa lag –, de voormalige paardenstallen, een bunker uit de Tweede Wereldoorlog en groentetuin en serres.

Schenking

Na een schenking van ruim 500.000 euro van wijlen Marie-Hélène Defever kreeg het park de naam van haar overleden broer en dokter Egide Defever. Beide lokale bekendheden zijn intussen ook ereburger van de stad. In de zomer van 2021 organiseerde het stadsbestuur ook een groot participatiemoment met de inwoners. Maar het project heeft intussen fikse vertraging opgelopen. Een bewoner stelde zich op als benadeelde en diende klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, onder meer wegens de voorziene verlichting, verharde paden en aanleg van kleine parking. De procedure op korte termijn om een schorsing te bekomen, werd verworpen. De kans dat de vergunning in een langere procedure zou worden vernietigd, was dan ook klein en de klager staakte met procederen. Nu, midden oktober 2023, kunnen de werkzaamheden dus hervatten.

Paardenstallen

“Nu gaan de architectuurwerken van start. Concreet: de renovatie van de oude paardenstallen tot berging en plaatsing van educatief paviljoen. Het gaat om relatief stevige werken die maar beter eerst gebeuren alvorens de eigenlijke parkaanleg op te starten. De architectuurwerken zouden zo’n drie tot vier maanden duren”, zeggen burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) en het schepencollege.

“De overheidsopdracht voor de omgevingsaanleg werd goedgekeurd door het college, het bestek passeerde al de gemeenteraad. Nu maken we de oproep naar aannemers publiek. Er moet worden rekening gehouden met het plantseizoen, dat eigenlijk tot maart-april loopt.” Het park moet compleet worden met verharde paden, stapstenen, verlichting, tien volkstuintjes, speeljungle, cultuurweide, picknickzone en amfitheater. De flanken van de centrale bunker krijgen hellingen, waar bezoekers op kunnen liggen/zitten om occasionele voorstellingen te volgen.

Beplanting

Wie nu in het domein wandelt, zal merken dat er nogal wat verwilderde struiken staan. Die woekeraars en exoten vliegen eruit, de andere waardevolle bestaande beplanting blijft. “Onze timing is natuurlijk flink opgeschoven. Maar met een beetje geluk kunnen we alsnog het nieuwe Egide Defeverpark openen in de herfst van 2024, net op het einde van deze legislatuur. Misschien dat het tegen dan nog niet volledig is afgewerkt, maar grotendeels wél”, laat het lokaal bestuur optekenen.

1 miljoen euro

“De voorziene verbinding tussen het park en straat Hogenbilk zullen we in eigen beheer doen, we hoeven hiervoor niet op de andere werken te wachten. Andere omgevingswerken, zoals de aanleg van paden en verlichting, kunnen misschien gecombineerd worden. Maar dat is afhankelijk van de aannemer en diens planning.” De totale aanleg van het Defeverpark kost ongeveer 1 miljoen euro. De stad mocht, zoals gezegd, rekenen op een fikse schenking en krijgt ook subsidies.