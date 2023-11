Werkkamer van de Sint vind je in Roesbrugge

De Sint brengt op vrijdag 10 november een bezoek aan de kinderen in Roesbrugge. Hij heeft er ook zijn werkkamer die je een bezoekje kan brengen.

“Om 18.30 uur komt de Sint samen met Piet aan per boot in Roesbrugge. Wie komt hem begroeten met vrolijke liedjes? Daarna zal de Sint alle kindjes belonen met snoep in de Sint-Martinuskerk”, klinkt het bij feestcomité Roesbrugge, die de Sint zal helpen tijdens zijn bezoek aan Roesbrugge.

“Het wordt een gezellige, maar drukke periode voor de Sint. Gelukkig hebben de pieten een prachtige werkkamer voor hem ingericht. Zo kan hij zich tot in de puntjes voorbereiden. Kindjes kunnen een kijkje nemen aan het Roesbruggeplein, ‘t Kerkegat. Ze kunnen hun wensenlijstjes en tekeningen in zijn brievenbus steken.”