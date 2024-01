Werkgroep zal beslissen over toekomstige invulling van de inkom van het station in Brugge

Maandag had de Brugse burgemeester Dirk De fauw een gesprek met de NMBS-top over de toekomst van de stationshal. Er zal een werkgroep opgericht worden, waarin ook het Brugs stadsbestuur zetelt. Tijdens de gemeenteraad werd maandagavond over dit dossier uitgebreid gedebatteerd.

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) vroeg de gemeenteraad om een motie te stemmen voor het heropenen van de inkom en de lokettenzaal in het Brugse station door NMBS. Hij wil dat het stadsbestuur onderhandelingen met NMBS opstart én dat het kunstwerk van René de Pauw gerestaureerd wordt. Vorige week ‘kraakte’ zijn fractie even de afgesloten inkom.

Warme wachtruimte

Andries Neyrinck (Groen) pleitte voor een warme wachtruimte, een tickettenautomaat, een tearoom met sociale tewerkstelling, en deftige openbare toiletten. Barbara Roose (Vooruit) bemerkte een politieke consensus om de lokettenzaal zo snel mogelijk te heropenen en aantrekkelijk in te vullen: “Dit dossier toont ook schrijnend aan hoe de publieke dienstverlening achteruit gaat.”

Doenja Van Belleghem (CD&V) stelde voor om het kantoor van VisitBruges over te hevelen naar de inkomhal. Sandrine De Crom (Open VLD) steunde die voorstellen. Stefaan Sintobin (VB) noemde dit dossier een schande voor NMBS: “De muurschildering schilfert al twintig jaar af.”

Op één lijn

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stelde vast dat de gemeenteraad op één lijn zit: “Er is niet eens een motie nodig. Op 14 juni 2023 heb ik de NMBS al gewezen op het probleem, waarin ik zei dat de stad wil betrokken worden in het mee zoeken naar een nieuwe en kwaliteitsvolle bestemming voor de lokettenzaal.”

“Maandagnamiddag had ik een gesprek met topvrouw Sophie Dutordoir, we hebben en bezoek gebracht aan het station. Ik heb mijn ogen opengetrokken. Ook de vroegere buffetzaal oogt verwaarloosd, net als de bureaus erboven. Er zijn grote tekenen van slijtage. Er moet dringend werk gemaakt worden van een opwaardering, daarvan is de NMBS-top ook overtuigd.”

Restauratie

“Sophie Dutordoir meldde mij dat er al een prijsvraag uitgeschreven werd voor de restauratie van het muurschilderij. Er is waterinsijpeling vanuit het dak, dat moet vervangen worden. Bijkomend probleem is dat er asbest in verwerkt is. In februari zullen er stellingen geplaatst worden.”

“We hebben een duidelijke afspraak dat er een werkgroep wordt opgericht voor de herbestemming van de inkomhal. Er wordt amper nog maar voor 10 procent via de automaten tickets verkocht. Een loketfunctie daar mogen we vergeten, enkel wat bijstand bij een automaat. Voor het overige is NMBS ruimdenkend over de invulling, met doorgang naar de perrons. Sophie Dutordoir vond het zelf onlogisch dat VisitBruges in een verdomhoekje van het station gehuisvest is.”