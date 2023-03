Werkgroep Sint-Jan-ter-Biezen bestaat 40 jaar: “Buurtbewoners af en toe hart onder de riem steken”

De werkgroep Sint-Jan-ter-Biezen, een dorp in Poperinge, viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan. In 1983 werd de werkgroep opgericht en is nog altijd actief dankzij de vrijwillige inzet van een zestal mensen en de steun van velen.

“Ons smaragd bestaan mogen we dit jaar vieren en daar zijn we trots op. De werkgroep Sint-Jan-ter-Biezen is, op initiatief van Lieve Spenninck, ontstaan in de beginjaren 80”, vertelt Marc Bailliu, lid van de werkgroep. “Toen was er nog helemaal geen sprake van ‘Kathedraal van een Landschap’, wat nu de baseline van ons dorp is. Lieve was jarenlang de drijvende motor. Ondertussen zijn al heel wat mensen in de werkgroep gekomen en gegaan, maar we blijven bestaan!”

Annemie Coudron, Joël Vandemaele en Magda Keygnaert ontwierpen ooit een vlag met daarop drie handen, de kerk en de naam Werkgroep Sint-Jan-ter-Biezen. “De drie handen verwijzen naar het attent zijn; de hand reiken naar elkaar; de handen in elkaar slaan, een schouderklopje…”

Bezoek

Frans Ryckebosch is al van bij het begin de voorzitter. Christiane Vandenbroucke is de secretaris en Martine Gesquiere de penningmeester. Overige leden zijn Lena Vanhee, Marie-Jeanne Rosseeuw en Marc Bailliu. “De werkgroep ontstond vanuit een sociale dimensie: mensen proberen dichter bij elkaar te brengen, verbondenheid, elkaar een warm hart toedragen… Dat vertaalt zich in tal van initiatieven. Zo is er de verwelkoming van nieuwe inwoners; bezoek aan zieke en eenzame mensen; een babbel met wie zijn partner verloor en het overhandigen van een inspirerende herinneringstekst; het organiseren van een kerst- en paasfeestje waarbij een passend geschenk gegeven wordt; feliciteren van vormelingen en jubilarissen”, klinkt het.

Herdenkingsviering

“Vanuit De werkgroep worden ook de gebedsstonden aan de Mariakapelletjes tijdens de meimaand georganiseerd. In de novembermaand wordt, op vraag van de werkgroep, ook een mis opgedragen voor de overledenen van het voorbije jaar. Hierbij wordt de familie van de overledene uitgenodigd.”

Om de activiteiten en initiatieven mogelijk te maken, heeft de werkgroep ook een spaarpot nodig. “Elk jaar worden halverwege juni pannenkoeken en andere koeken verkocht ten voordele van de werkgroep. Tijdens de kerstvakantie gaan de Drie Koningen ten huize. Een deel van de opbrengst is bedoeld voor onze werking. We zijn de mensen die ons steunen en genegen zijn, dankbaar”, benadrukt Marc. “We zijn blij om de inwoners van het dorp een hart onder de riem te steken en hen af en toe een mooie tijd kunnen bezorg. Dat dit al 40 jaar mogelijk is dankzij deze werkgroep, daar zijn we fier op.”