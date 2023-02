Werkgroep Kern Ettelgem maakt jaarthema bekend: “Een beestenboel in ons dorp”

Vanaf dit weekend verschijnen in het dorp her en der uit hout gesneden dieren. Ze kondigen vlak voor Valentijn het jaarthema Beestig Ettelgem aan. “Ons bestuur heeft ze zelf uitgesneden en geschilderd”, meldt voorzitter Philippe Verbrugghe. Hiermee waait een nieuwe wind door het dorp.

Katten, honden en zwanen zijn de eerste dieren die van Ettelgem een kleurrijk dorp zullen maken. Ze verschijnen dit weekend op meerdere plaatsen in het centrum. “2023 wordt beestig plezant, en we willen iedereen mee op onze kar”, zegt Philippe Verbrugghe, voorzitter van Werkgroep Kern Ettelgem. “We starten dit jaar met veel enthousiasme.”

De eerste panelen zijn met veel liefde en zorg uitgewerkt door de eigen leden: de ene is handig in zagen, de andere in tekenen en schilderen. Ook de partners werkten met plezier mee aan dit nieuwe project. “Nu Valentijn er aankomt, hebben we naast de diertjes ook harten gemaakt, die ook in het straatbeeld komen. We konden voor de tekstjes op de harten een beroep doen op Micheline Vantyghem”, aldus ondervoorzitter Daniël Vanmullem.

Grotere exemplaren

Naast katten, honden en zwanen worden in de loop van het jaar nog andere dieren ‘geboren’ bij de werkgroep. “We denken ook aan grotere exemplaren, zoals koeien, misschien zelfs een olifant of een kameel… Nog meer inspiratie zoeken we bij onze inwoners. Alle suggesties zijn meer dan welkom. Misschien zijn er Ettelgemnaren die in hun voortuin of aan hun gevel een diertje willen plaatsen. Wie zelf een dier wil maken, kan bij ons terecht voor een houten paneel”, zegt Philippe Verbrugghe. “En natuurlijk worden ook onze kinderen nauw betrokken bij onze beestenboel.”

Met als thema Beestig! voor de Erfgoedweek van 17 tot 28 april en op Erfgoeddag 23 april staan al enkele ideeën op papier. “We denken aan een vertelnamiddag voor de kleinsten in domein De Hoge Dijken, een tekenwedstrijd gebaseerd op fictieve dieren of monsters, een dierenquiz voor de +10-jarigen, een vertelavond over nachtdieren in een schuur”, somt de voorzitter op.

En, hoe kan het ook anders, het kermisweekend van september zal volledig rond dieren draaien. “Daarover willen we nu nog niets kwijt: het wordt een verrassing”, stelt Verbrugghe. Tijdens de Sint-Hubertusviering op 19 november worden tot slot van het beestige 2023 alle dieren, echte kunstwerken, gezegend.

Beestig Ettelgem is een idee van Werkgroep Kern Ettelgem en komt tot stand met de steun van de vrije basisschool die het schoolfeest in dit thema zal uitwerken, de Kerkfabriek, en het dorp.