Werkgroep Dementievriendelijk Poperinge brengt lied over dementie: “Om taboe te doorbreken”

In opdracht van de werkgroep Dementievriendelijk Poperinge schreef Kunstacademie Poperinge het lied ‘Hey maat’. Ze willen met het lied zoveel mogelijk inwoners bereiken en het taboe rond dementie doorbreken. Via d stadswebsite kan je nu het nummer ontdekken.

De werkgroep Dementievriendelijk Poperinge ging eind 2018 van start. Met verschillende acties willen ze dementie bespreekbaar maken en mantelzorgers ondersteunen. “Onder andere een dementievriendelijke wandeling, de actie ‘zoek de zakdoek’, lessen over dementie op scholen en een kinderboekje maakten het thema bespreekbaar bij verschillende doelgroepen. In het najaar van 2022 klopte de werkgroep aan bij Kunstacademie Poperinge. Directeur Wim Chielens schreef samen met zijn leerlingen een lied voor hen”, klinkt het bij stad Poperinge.

Hey maat

“Het lied ‘Hey maat’ werd intussen al enkele keren gezongen op acties van de werkgroep. In september brachten leerlingen van de Sint-Benedictusschool het op een lezing in Lokaal Dienstencentrum De Bres, naar aanleiding van Werelddag Dementie. Op de vrijdagmarkt werd toen soep verkocht en kon je het lied ook beluisteren. De onderliggende boodschap van het lied is de slagzin van Dementievriendelijk Poperinge: vergeet dementie, onthou MENS! De werkgroep wil met ‘Hey maat’ zoveel mogelijk Poperingenaars bereiken. Help jij het verspreiden?” Via de stadswebsite kan je het lied ‘Hey maat’ ontdekken: www.poperinge.be/heymaat.