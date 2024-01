Werken vrijetijdssite in Bavikhove starten dit jaar

In het voorjaar van 2024 starten de werken aan de vrijetijdssite van Bavikhove. Niet alleen komt er een splinternieuw gebouw met multifunctionele ruimtes, ook de omgeving wordt aangepakt. Er komt ruimte voor groen, water en een uitbreiding van de publieke ruimte. De werken gebeuren in drie fasen.

In 2023 vond er een infomarkt plaats om de plannen van de vrijetijdssite in Bavikhove aan het publiek te presenteren. Geïnteresseerden konden er alle gedetailleerde plannen inzien. In het traject organiseerde het stadsbestuur meerdere participatiemogelijkheden, waarop verenigingen en inwoners hun input gaven. Er werd zoveel het kon rekening gehouden met de opmerkingen. “In het voorjaar start de eerste fase van de werken met de afbraak van het oude schoolgebouw. In de plaats komt een multifunctioneel gebouw met een grote polyvalente ruimte die een alternatief moet bieden voor de ruimte van de Torengalm, een podiumzaal, kleedruimtes en lokalen met verschillende functies”, duidt schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen).

© gf

“Met de bouw van dit gebouw is er nagedacht over de duurzaamheid: de bouw is grotendeels circulair en bijna-energieneutraal”, duidt schepen van Milieu en Mobiliteit Tijs Naert (Groen). “De parking wordt onthard en de aanwezige beek brengen we naar de oppervlakte, er komt een open speelweide, een speelbos en de omheining van de visvijver verdwijnt. Bovendien wordt de fietsverbinding vanuit Hulste doorgetrokken naar de Leie. Het fietspad zal lopen op de plaats waar nu de oude bibliotheek staat, die afgebroken wordt.”

Socioculturele en sportverenigingen krijgen alle nodige ruimte

De nieuwbouw wordt aangebouwd aan de bestaande sporthal, die grondig gerenoveerd wordt. “We voorzien ook een nieuwe grote sportruimte waar onder andere Judoclub Yama Arachi gebruik zal van maken. Ook de Teken- en Muziekacademie AHA! en HAP! krijgen er hun stek. De muziekvereniging Koninklijke Dorpsfanfare Bavikhove en de Toneelvereniging Kloar Bie Doage zullen daar hun gading vinden net als alle andere cultuurverenigingen die Bavikhove en Harelbeke rijk zijn. In het nieuwe vrijetijdsgebouw krijgen socioculturele en sportverenigingen alle nodige ruimte voor hun activiteiten met een podiumzaal en vergader- en repetitieruimtes. Ik ben bijzonder fier dat we met zo’n project ondersteuning kunnen bieden aan ons verenigingsleven”, aldus schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V).

Anderhalf jaar werken in drie fasen

De werken worden uitgevoerd in drie op elkaar volgende fasen. Fase I omvat de afbraak van de oude structuren, grondwerken, de aanleg van keerwanden en de realisatie van het voorplein met fietsenberging. Tijdens deze fase zal de parking boven de ingekokerde beek beperkt toegankelijk zijn tot eind augustus 2024.

“Na deze eerste fase zijn de nieuwe gebouwen gebruiksklaar en kunnen verenigingen en inwoners zowel het nieuwe vrijetijdscentrum als het uitgebreide sportcomplex in gebruik nemen. De site zal dan via Bavikhovedorp toegankelijk zijn”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). Fase II duurt 12 weken en richt zich op de omgevingsaanleg aan de zijde van de Vlietestraat en het recreatiedomein. In fase II zijn er omgevingsaanpassingen, waardoor de gebouwen vanaf deze zijde bereikbaar worden. De derde en laatste fase duurt 8 weken en omvat de afbraak van de oude bibliotheek en de aanleg van een nieuwe parking. Deze fase sluit de fietsoversteek aan op Bavikhovedorp en breidt de parkeermogelijkheden uit. Hierna kan de volledige buitenruimte in gebruik worden genomen en is alle groen aangelegd.

© gf

“Als ontwerper nemen we de draad op van het reeds afgelegde traject richting Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Met een update van de noden en verlangens van de verschillende verenigingen en gebruikers knopen we aan bij eerdere participatie”, luidt het bij AVDK aRCHITECten. “VDK-aRCHITECten uit Heule zijn de aannemers. Het bestek van de architectuur, stabiliteit, omgeving, elektrische installaties, HVAC en stabiliteit wordt geraamd op ruim 6,9 miljoen euro exclusief btw”, besluit schepen van Financiën Kathleen Duchi (CD&V).