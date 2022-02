Werken voor groene make-over Arme Klarenstraat in Roeselare echt van start

In februari start een nieuwe fase in de werken van de Arme Klarenstraat en omgeving. Zoals het bestuursakkoord voorziet, wordt de Arme Klarenstraat dit jaar omgetoverd tot een groene, verkeersveilige straat. Eerder vernieuwden de nutsmaatschappijen al hun leidingen. Binnenkort verdwijnen de nieuwe warmtenet – en rioleringsbuizen er ondergronds.

Van 7 februari tot midden maart: Werken in de Sint-Michielstraat, in het stuk tussen de Arme Klarenstraat en de Motestraat

Mirom legt een stuk van het warmtenet aan. Met het oog op de latere aansluiting van onder meer het nieuwe stadhuis op het warmtenet, moeten de buizen van aan de begraafplaats in de Blekerijstraat doorgetrokken worden tot in de Zuidstraat. Dit stukje aan de voorkant van de kerk is alvast een belangrijke schakel in het ganse traject van Mirom.

Tussen de Arme Klarenstraat en de Motestraat wordt het voetpad heraangelegd. Hier gaat de aandacht vooral naar een brede, toegankelijkere wandelzone, inclusief meer ruimte voor groene elementen en terrassen.

Van midden maart tot begin juli: Pas wanneer het verkeer terug door kan aan de voorkant van de kerk, start de aannemer in de Arme Klarenstraat zelf. Er is een goede afstemming tussen de verschillende aannemers, de Stad en Mirom, zodat we steeds voldoende alternatieve routes bereikbaar houden voor het verkeer dat in of uit het centrum van onze Stad rijdt.

“Wie in de zomer komt kijken, zal een volledig frisse, moderne straat ontdekken. Maar ook ondergronds, wat niet gezien wordt, zetten we belangrijke stappen om zuiniger en op een juiste manier met water om te gaan. Zo komt er een gescheiden rioleringsstelstel. De nieuwe parkeerstroken aan beide kanten leggen we aan in waterdoorlatende materialen. Zo zorgen we voor een betere waterafvoer”, aldus schepen Francis Debruyne

Een overzicht wat er nog zal gebeuren in de Arme Klarenstraat:

– Aan beide kanten komen nieuwe toegankelijke voetpaden.

– Nieuwe duurzame openbare ledverlichting.

– Aan de onpare kant komt er tussen het voetpad en de parkeerstrook een nieuwe groenstrook van wel vier meter breed. Daarin worden tal van bomen, heesters, grassen en bloemen aangeplant.

– De rijweg in het midden wordt vernieuwd in asfalt. Er is extra aandacht voor de veiligheid van fietsers en schoolgaande kinderen.

Deze werken gebeuren in twee fases en duren vermoedelijk tot aan het begin van de zomer. Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Arme Klarenstraat. Bewoners en handelaars krijgen meer informatie in hun brievenbus over de praktische zaken, zoals huisvuilophaling en parkeren.