Werken starten pas volgend jaar maar nu al staat The Grand in de spotlights

Nieuwpoort-Bad heeft er een sfeerrijke kerstattractie bij. De toren van The Grand, de vroegere White Residence, is elke avond feeëriek verlicht. Hiermee wil ontwikkelaar VDD Project Development het project en Nieuwpoort nog meer in de spotlights zetten. De start van de werken staat gepland voor april volgend jaar.

Inwoners en bezoekers van Nieuwpoort-Bad kunnen er niet naast kijken. De iconische toren van de imposante White Residence – nu omgedoopt tot het bouwproject The Grand – baadt nog tot eind januari in een zee van groen en licht. Vastgoedontwikkelaar VDD Project Development zorgde in samenwerking met de befaamde Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel en het audiovisueel productiebedrijf John & Jane voor een knappe realisatie om het project de komende kerstperiode uit te lichten.

Dankzij kerstbomen en tal van lichtspots kan je iedere avond een prachtig, dynamisch lichtspel bewonderen op de toren van het monument. Na de indrukwekkende informatiepanelen die deze zomer op de gevels van het gebouw werden geïnstalleerd, zorgt de ontwikkelaar met de verlichte toren opnieuw voor een indrukwekkende actie om het project en meteen ook Nieuwpoort in de kijker te zetten.

Verkoop

“Het voormalige ‘Le Grand Hôtel’, later bekend als de ‘White Residence’, zal na decennia van verval in haar totaliteit worden herbestemd onder de nieuwe naam The Grand”, legt Thibaut De Vos van VDD Projct Development uit. “We werkten een ambitieus en uniek totaalproject uit in samenwerking met het internationaal geprezen architectenbureau David Chipperfield Architects uit het Verenigd Koninkrijk.”

“Het nieuwe The Grand zal verschillende functies vervullen. Er komen 70 appartementen met gevarieerde oppervlaktes van 50 tot 230 vierkante meter waarvan er al 56 zijn verkocht. De resterende beschikbare appartementen liggen aan de drie verschillende gevels van het gebouw.”

“Daarnaast zal het gelijkvloers worden opengesteld voor het grote publiek. De historische bar en brasserie aan de kant van de Zeedijk worden in ere hersteld. Ook zal er aan de zijde van de Albert I-laan plaats zijn voor drie ruime handelspanden. De ruwbouwwerkzaamheden worden opgestart in het eerste kwartaal van 2023”, besluit Thibaut De Vos.