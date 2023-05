Werken overstromingsgebied op De Ruiter eindelijk gestart

Enkele jaren geleden werd door gedeputeerde Bart Naeyaert de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op De Ruiter aangekondigd. Pas nu werd door diezelfde gedeputeerde de eerste spadesteek gegeven. Maar daar zitten de Romeinen voor veel tussen.

Onder voorbehoud van droog weer wordt deze zomer door de provincie West-Vlaanderen gestart met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied aan de Collievijverbeek in de Zilverbergstraat. Het perceel zelf is eigendom van de stad Roeselare en de werken zullen een jaar duren.

Gedeputeerde Bart Naeyaert van de provincie West-Vlaanderen en schepen Francis Debruyne van de stad Roeselare staken samen met burgemeester Kris Declercq symbolisch de eerste spade in de grond. “We hebben een werkperiode van een jaar vooropgesteld, maar we hopen dat het iets minder lang zal duren”, vertelt schepen Francis Debruyne. “De graafwerken zullen wellicht klaar zijn tegen het einde van dit jaar en dan zal er ook gestart worden met de bouw van een captatiepunt. Dit bufferbekken in de Zilverbergstraat zal een volume van 20.030 kubieke meter water kunnen bufferen.”

“Daar bovenop zal ruim 14.550 kubieke meter water tijdens drogere periodes gebruikt kunnen worden door de land- en tuinbouwsector via een watercaptatiepunt. De aanleg van dit overstromingsgebied kadert binnen het Actieplan Water dat samen met de provincie West-Vlaanderen wordt uitgerold. Dit actieplan werd opgesteld na de zware wateroverlast in 2016 en heeft als doelstelling om Roeselare daar zo veel mogelijk tegen te wapenen. Het bufferbekken zal stroomafwaarts een positieve impact hebben op de waterbeheersing binnen de ring. Deze buffering moet de wijken De Ruiter én het Groenpark vrijwaren van wateroverlast. Zeker in 2016 was het voor veel mensen een nachtmerrie.”

Archeologische vondsten

Dat beamen raadsleden Thierry Bouckenooghe (Groenpark) en Geert Huyghe (De Ruiter) volmondig. “Dat zijn inderdaad zaken die leven in onze wijken. Bij hevige regenval neemt de stress snel toe bij de wijkbewoners. In 2016 is het water in het Groenpark in zes huizen binnengedrongen en dat heeft sommige bewoners toch getekend. Het Groenpark heeft dan een buurtteam in het leven geroepen, er is een keringmuur gebouwd en er werd een reserve van zandzakjes aangelegd. En op De Ruiter werd er in 2012 al een waterschot geplaatst. Met dit gecontroleerd overstromingsgebied zijn we hopelijk voorgoed verlost van alle waterellende.”

De start van de graafwerken heeft enige tijd op zich laten wachten door verschillende archeologische vondsten op de site. Archeologen vonden er sporen uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. Nu deze in kaart zijn gebracht en veilig gesteld, kan met de werken worden gestart.

“Het duurde inderdaad een tijdje vooraleer we van start konden gaan”, lacht gedeputeerde Bart Naeyaert. “De drie archeologische onderzoeken namen wat tijd in beslag en de kosten van 320.000 euro hiervoor komen uiteraard bovenop de kosten van 750.000 euro die de provincie voorziet. Maar we zijn blij dat er nu eindelijk kan gestart worden met de werken. Ons motto is niet voor niets: eerst droge voeten en dan de rest.”