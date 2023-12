Werken op de Krieke houden Sint niet tegen

Sinds enkele maanden is de landelijke Kriekewijk het toneel van heel wat wegwerkzaamheden. De Krieke zat met schrik dat de Sint niet langs zou kunnen komen.

Het begon een aantal maanden geleden in de Keirselaarstraat waar het wegdek een nieuwe toplaag kreeg. Begin september werd door de Watergroep de vernieuwing van het waterleidingsnet aangepakt. De jongste jaren waren er immers tientallen lekken in de oude waterleidingbuizen, met onderbreking van de waterleiding. De buizen waren dus dringend aan vernieuwing toe. Eerst werd de Kweekstraat onder handen genomen, met de aanleg van nieuwe buizen in kunststof, maar ook met heel wat hinder voor de wijkbewoners en omleidingen tot gevolg. Het slechte weer tijdens de voorbije twee maanden zorgde ook voor heel wat vertraging in de timing van de firma Casteleyn, die de werken uitvoert in overleg met de dienst openbare werken van de gemeente. Nu worden de buizen vernieuwd in de Zuidstraat.

Kerststal

Het Kriekebestuur vreesde dat de Sint en zijn Zwarte Pieten de kindjes in de Kriekewijk niet zou kunnen bezoeken, maar gelukkig kwam alles toch goed. Een 30-tal kindjes tot 12 jaar werd bezocht door de Sint en zijn gevolg. Ook de jaarlijkse installatie van de kerststal – na het bezoek van de Sint – kon gelukkig plaatsvinden, want de werken waren net uitgevoerd voorbij de plaats waar de kerststal met zijn 10.000 lichtjes in de mooie kerstbomen elk jaar wordt geplaatst. Zijn vaste stek is de Kweekstraat, recht tegenover de Keirselaarstraat. Het Kriekebestuur kon dan ook op zaterdagmiddag de wijkbewoners uitnodigen naar de officiële inhuldiging met receptie.

Door de inzet van velen kon de jaarlijkse traditie in ere worden gehouden. De Kriekekerststal staat er immers al bijna 40 jaar en zo’n traditie mag plots toch niet verdwijnen wegens wegwerkzaamheden. (Patrick D.)