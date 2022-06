Werken nieuwbouw Hertog van Brabant in Tiegem gestart

Op woensdag 8 juni werd de officiële start van residentie Hertog van Brabant te Tiegem aangekondigd. Residentie Hertog van Brabant is een ontwikkeling van achttien appartementen langs Oostdorp en zes woningen langs de Arnolduslaan. Het project wordt ontwikkeld en gebouwd door Eribo Stijlbouwers met Wielfaert Architecten.

Hertog van Brabant, de naam van het nieuwbouwproject, verwijst naar het voormalige dorpscafé op dezelfde locatie. Hertog van Brabant zal bestaan uit achttien lichtrijke appartementen met één tot drie slaapkamers en zes woningen met elk een eigen tuin of terras. Momenteel zijn de kolommen reeds gemonteerd en zijn de metselwerken vanaf het gelijkvloers volop aan de gang.

Hoogwaardige afwerking

“Elk appartement wordt in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen en voldoet aan alle hedendaagse comforteisen”, aldus Eribo. “Er is vloerverwarming voorzien en vraag-gestuurde ventilatie garandeert een gezond binnenklimaat. De grote ramen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval en een gevoel van ruimte in je woning. Het E-peil bedraagt maximaal 55, wat beter is dan de norm. Eens het gebouw volledig is afgewerkt, zal Hertog van Brabant achttien appartementen omvatten, waarvan reeds dertig procent verkocht zijn nog voor de start van de werken.”

De oplevering is voorzien eind 2023. Voor diegenen die nog op zoek zijn naar een nieuwe woonst of investering wordt er op 18 juni 2022 een info-namiddag georganiseerd tussen 14u-17u.

Informatie hierover kan je terugvinden via https://www.eribo.be/te-koop/project/hertog-van-brabant-tiegem-7187395