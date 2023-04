Werken nieuw skatepark Beselare zijn gestart en zullen vier tot zes weken duren: “We hopen op opening eind juni”

Vorig jaar werd aangekondigd dat er op het speelplein een nieuw skatepark zou komen. De werken voor de aanleg hiervan zijn gestart, en zullen zo’n vier à zes weken duren. De opening van het skatepark zou in juni plaatsvinden.

“Meer dan een jaar geleden werden de werken van het skatepark in Beselare vergund. Eindelijk is het zover, de werken zullen opstarten en zullen vier tot zes weken duren. We hopen tegen eind juni het skatepark te kunnen openen”, aldus jeugdschepen Koen Meersseman (#Team 8980).

“Op het speelplein in Beselare kun je tijdens het weekend en vakanties veel jongeren terugvinden die sinds corona het skaten herontdekt hebben. We namen contact op met de jongeren en zij zijn alvast heel enthousiast over het plan.”

Nood aan vervanging

Het huidige skatepark, dat destijds aangelegd werd onder impuls van toenmalig jeugdschepen Franky Bryon (Vooruit), dateert al van de jaren 2008-2009. Toen was Zonnebeke een van de weinige landelijke gemeenten die een skatepark had. Het park heeft echter zijn beste tijd gehad en vervanging dringt zich op. De bestaande verharding op het speelplein is 379m², waarvan ongeveer 174m² afgebroken zal worden. De rest zal de fundering van het bestaande skatepark vormen. Het skatepark zal iets meer dan 22 meter lang en 8 meter breed zijn. Het wordt uitgevoerd in een grijs gepolijst spuitbeton tot de gewenste dikte van ongeveer 15 cm. Volgende elementen zijn aanwezig in het skatepark: twee quarter pipes, China gap/bank to bank, rainbow rail, ledge, flatbar, manual pad, en een quarter bank.

De opgaande elementen aan de rand van het skatepark worden afgewerkt met een talud in gras. Het oppervlaktewater van de skatepiste loopt af naar de aangrenzende grasoppervlakte waarin het in de bodem kan infiltreren. “De impact van deze technische werken is gering en zal de ruimtelijke draagkracht met de woonomgeving in de woonkern niet verstoren”, aldus de schepen. De kostprijs wordt geraamd op €90.000.

(NV)