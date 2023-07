Werken Ledegemse Meersen starten deze maand

Deze maand worden de werken aan de Ledegemse Meersen opgestart. De voorbije jaren kocht de provincie in de directe omgeving van de Kezelbergroute, Papestraat en Heulebeek zo’n 14 hectare grond.

Het gebied is een meers, wat eigenlijk betekent dat dit laaggelegen, natte gronden zijn die vaak overstromen. “De Ledegemse Meersen worden ingericht om nog veel meer in te zetten op waterberging en infiltratie. Dit moet helpen om mogelijk toekomstige overstromingen in Ledegem en verder afwaarts te voorkomen”, aldus provincieraadslid Piet Vandermersch (Open VLD).

Zachte recreatie

Tegelijk wordt er binnen het project ingezet op zachte recreatie. “Dit mooie gebied zal via twee wandellussen toegankelijk zijn voor het publiek, met als doel het watergevoelige karakter ervan optimaal te kunnen beleven. Over de Heulebeek zelf komt ter hoogte van de opwaartse projectgrens een nieuwe brug”, aldus Vandermersch. De gemeenteraad van Ledegem keurde donderdagavond ook de realisatie van een kleine waterzuiveringsinstallatie op de site goed. De Ledegemse Meersen zouden tegen de zomer van 2024 af moeten zijn.