Werken in wijk rondom sportcentrum in Bredene

Eind januari zijn de riolerings- en wegeniswerken gestart in de Toekomststraat, de Watervliegpleinstraat, de Kruisnetstraat, de Verenigingstraat, een gedeelte van de Spuikomlaan en een gedeelte van de Vissersstraat. Deze werken maken deel uit van het Masterplan Sas.

Ondertussen hebben de nutsmaatschappijen al heel wat werken uitgevoerd. Vanaf dinsdag 19 april wordt er gewerkt in de Spuikomlaan tussen de Fritz Vinckelaan en de Toekomststraat. Hierdoor zal doorgaand verkeer in de Spuikomlaan niet langer mogelijk zijn. Het sportcentrum blijft wel bereikbaar via de Polderstraat.

Bereikbaarheid van woningen

Tijdens de duur van de werken blijven alle woningen steeds te voet bereikbaar. Ook garages en opritten blijven zo lang als mogelijk met de wagen bereikbaar, maar van zodra er in de straat wordt gewerkt zal dit niet langer het geval zijn. Volg de signalisatie van de aannemer goed op!

Blijft mijn handelszaak bereikbaar?

Handelszaken blijven bereikbaar. Handelaars die met vragen zitten, kunnen terecht bij Elien Annaert (T 059 33 91 94 of 0490 64 94 24 of economie@bredene.be

Wat met mijn huisvuil?

In de zone waar wordt gewerkt, zal het gemeentebestuur instaan voor de ophaling van het huisvuil de blauwe PMD-zak en het papier en karton. Deze mogen op de normale ophaaldag en plaats (op dinsdag) worden buiten geplaatst.