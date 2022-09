Werken en start Deelfabriek niet in gedrang na brand

In de nacht van 1 op 2 september brak om 23u50 een brand uit in de oude brandweerkazerne, die momenteel verbouwd wordt om in 2023 de nieuwe Deelfabriek te huisvesten.

Op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken, kunnen de werken nog steeds voor het jaareinde afgerond worden.

Voor de exacte oorzaak van de brand is het wachten op de expertise. De schade kon, dankzij de snelle en efficiënte interventie van de brandweer, beperkt blijven tot de toekomstige stockageruimte.

Ook aanpalende panden werden gevrijwaard.