Werken domein Zonnestraal van start

De vernieuwing van OC Zonnestraal, met ook ruimte voor jeugdbeweging KSA en de speelpleinwerking, is van start gegaan. De huidige gebouwen zijn 52 jaar oud en dus toe aan vernieuwing.

Het nieuwe multifunctionele gebouw zal bestaan uit een ontmoetingscentrum met bijhorende bar met keuken en bergruimte. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor een secretariaat bij het onthaal.

Met voldoende berg- en speelruimte en zo’n 150 vierkante meter overdekte speelplaats is er heel wat ruimte voorzien voor de speelpleinwerking.

In het ontwerp gaat er ook aandacht naar de integratie in de groene omgeving met omliggende speelterreinen. De nieuwbouw is zo ontworpen dat ook een toekomstige vernieuwing van De Torre, waar de KSA en speelpleinwerking gebruik van maken, hier naadloos op kan aansluiten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier ook de jeugddienst te huisvesten, maar dat staat nog niet vast. De jeugddienst was vragende partij om, in afwachting van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031, voorlopig in het Polderpand te blijven.

De lokalen voor de jeugddienst in het nieuwe OC Zonnestraal worden daarom polyvalent. Tijdens de zomermaanden zal de stedelijke speelpleinwerking Zonnestraal er alvast gebruik van maken.

Toegang

Er zijn in totaal 250 werkdagen voorzien om Zonnestraal een nieuw gezicht te geven.

De totale kostprijs bedraagt 1.614.327,47 euro (inclusief btw). Het speelplein op het domein en het grootste deel van de bestaande gebouwen blijven toegankelijk.

De toegang via de Woumenweg is tijdens de werken enkel toegankelijk voor werfverkeer. (ACK)