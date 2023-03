Werken bij Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk leggen ontbrekend stuk van historische muur bloot

Na 33 jaar onderzoek is 400 meter lange weermuur van Guldensporenslag volledig opgegraven. Archeologen groeven woensdag het laatste ontbrekende deel van de weermuur bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk op. De 400 meter lange muur, die een rol speelde tijdens de Guldensporenslag en die indertijd tussen de 6 en 8 meter boven de grond kwam, is nu zo goed als compleet.

De archeologen van het bedrijf Ruben Willaert legden gisteren aan het Deken Zegerplein een muur bloot die dateert van tussen 1297 en 1302. Het gaat om het laatste ontbrekende deel van de weermuur die bij de voorburcht stond ten tijde van de Guldensporenslag. De plaats werd onlangs uitvoerig belicht in de VRT-reeks ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Dankzij de opgraving is de 400 meter lange weermuur nu zo goed als helemaal compleet.

De vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, vroeger de Archeologische Stichting, startte in 1990 met de opgravingen van de muur. Aan de hand van een passage uit 1357 in het Rijksarchief werd toen eerst de artillerietoren blootgelegd. De Kortrijkse archeoloog Philippe Despriet was de gelukkige die daarna de burcht kon blootleggen.

Bekroning

De opgravingen werden afgerond in 2006, met als laatste vondst het koor van de Gravenkapel. Het laatste deel van de weermuur kon nooit worden blootgelegd, tot nu. “Deze vondst is de bekroning van 33 jaar onderzoek. Omwille van technische redenen konden we dit laatste stuk nooit blootleggen, wat voor ons een ontgoocheling was. We zijn zeer blij dat dit nu wel is gelukt”, aldus Philippe.