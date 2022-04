Werken aan park De Mote lopen vertraging op door slib in beek

De herinrichting en uitbreiding van het park De Mote in Desselgem loopt vertraging op. Boosdoener is het overtollige slib dat in de Barmbeek lag. Tegen begin mei moeten de werken achter de rug zijn.

Het stadsbestuur van Waregem investeert een half miljoen euro in de uitbreiding van de groene long De Mote, die in Desselgem op de grens met Beveren-Leie ligt. Half november werd begonnen met de werken, die ook een uitbreiding omvatten. Met behulp van twee nieuwe bruggetjes komt er een fysieke verbinding met de site van het woonzorgcentrum Aurélys, waardoor het park in de toekomst een stuk groter wordt.

Alleen blijken de werken langer dan gepland aan te slepen. De vertraging, die op de recentste gemeenteraad aangeklaagd werd door oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD), is onder meer het gevolg van de stormen die ons land in februari teisterden. “De storm heeft goed huisgehouden in het park. De zes bomen die toen sneuvelden, moesten bijkomend weggehaald worden”, zegt schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V).

Ook de aanwezigheid van de Barmbeek, die het park doorkruist, leverde extra vertraging op. “Er waren meer werkdagen nodig om het overtollige slib weg te halen en de provincie moest werken laten uitvoeren aan de beek”, zegt Polfliet, die erop wijst dat de werken vorderen. Zo kreeg het centrale eilandje in het park een opfrisbeurt en werden de paden al aangelegd. “We hebben beslist om de 58 bijkomende bomen dit seizoen nog te planten”, vervolgt de schepen.

De nieuwe speeltoestellen, die in overleg met de vrije basisschool gekozen werden, zijn ook al aanwezig in het park. Alleen de brugjes, die cruciaal zijn voor het uitgebreide netwerk van trage wegen in de stad en deelgemeenten, moeten nog volgen. “Tegen 1 mei zal de volledige site afgewerkt zijn”, maakt schepen Polfliet zich sterk. “Alleen de aanplanting van de bloembollen is voorzien voor het najaar.” (PNW)