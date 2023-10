Werken aan openbaar park Sophoras in Gistel kunnen hervatten

De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de werkzaamheden in parkdomein Egide Defever is van de baan. Dat bevestigt het stadsbestuur.

Een inwoner van Gistel had bij de Raad namelijk beroep aangetekend tegen de plannen, onder meer voor het aanleggen van enkele verharde paden en een kleine parking aan de rand van het domein. De Raad volgde de argumentatie in eerste instantie niet en ging evenmin over tot het schorsen van de vergunning. Uit voorzorg liet de stad in tussentijd geen werken meer uitvoeren.

Dat de klacht in een later stadium alsnog tot een schorsing zou leiden, was dus al klein, waarop de klager de procedure nu laat varen. “We zijn opgelucht dat de procedure eindelijk van de baan is en dat we dit openbaar park verder kunnen inrichten. Het gaat hier over een project met een algemeen en publiek belang. Helaas liep het door deze procedure wel een jaar vertraging op. Maar we blikken positief vooruit”, benadrukt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Chronologie

De stad kocht villadomein Les Sophoras in 2017. Drie jaar later werd de voormalige villa gesloopt met als doel de volledige site om te vormen tot een park. Op de site bevinden zich ook een bunker uit de Eerste Wereldoorlog – die voorheen onder de villa lag –, de voormalige paardenstallen, een bunker uit de Tweede Wereldoorlog en groentetuin en serres. Na een schenking van 500.000 euro van wijlen Marie-Hélène Defever kreeg het park de naam van haar overleden broer en dokter Egide Defever.

In mei 2022 volgde een masterplan over de concrete invulling van het park. Daarin zitten onder meer een boomgaard, parkbos, cultuur- en speelweide, en beweegtuin in vervat. Deze maand nog gaan de architectuurwerken van start.

