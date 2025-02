Werken aan Noordzeeaquarium in Oostende liggen stil na onduidelijkheid over stabiliteit

De werken aan het Noordzeeaquarium in Oostende zijn stilgelegd, schrijft Focus&WTV. Het plan van het Oostends stadsbestuur was om er een café-restaurant en ontmoetingsplaats van te maken. In 2023 werd het project aangekondigd.

Twee jaar geleden werd aangekondigd dat Filip Jans, bekend als de uitbater van het iconische café De Monk in Brussel, een horecazaak zou onderbrengen in het voormalige Noordzeeaquarium. Zes jaar geleden sloot het aquarium dat origineel is gebouwd als haringhal. Het grote probleem is dat het staat op een platform van het Vlaams Gewest dat niet stabiel zou zijn.

“Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de werken stilgelegd om de constructie onderaan te bekijken”, zegt schepen van Concessies Charlotte Verkeyn aan Focus&WTV.

De initiatiefnemer van het project zou al veel geld geïnvesteerd hebben en de stad nu in gebreke stellen.