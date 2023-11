Werken aan Moermanpark in Roeselare starten op 8 januari 2024

Wie staat te popelen om straks in het fantastische Moermanpark te vertoeven, noteert best 8 januari in de agenda. Dan starten de uitbraakwerken om de grijze vlakte in een groene oase en ontmoetingsplek te transformeren.

De definitieve aanstelling van de aannemer duurde iets langer dan verwacht. Maar ik ben blij dat we in januari effectief van start kunnen gaan met de transformatie van de Moermansite. Eens gestart zal het snel gaan, richting een fantastisch nieuwe koelteplek in het hart van de stad.

Vanaf de zomer zal je al kunnen genieten van deze nieuwe, fantastische plek. Je zal er dan kunnen wandelen op de nieuwe paden tussen de gras- en speelzones. De grotere bomen en planten worden in het najaar geplaatst, omdat dit het beste plantseizoen is.

De latere startdatum betekent ook dat de parking nog beschikbaar blijft tot eind dit jaar.