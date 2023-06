Werken aan Leieboorden leggen archeologische vondsten bloot

De voorbereidende werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden hebben enkele opvallende archeologische vondsten blootgelegd. Tijdens de opgravingen troffen archeologen van Monument Vandekerckhove een aanzienlijke hoeveelheid resten van oude muren en vloeren uit de 16de-20ste eeuw aan. De verrassendste vondst is een ambachtelijke oven (mogelijk van een pottenbakker) die dateert uit een periode toen de gronden nog niet bebouwd leken.

Tijdens de archeologische opgraving de afgelopen maand ter hoogte van de Dolfijnkaai legden de archeologen de oude Leieoever bloot, maar ook een aanzienlijke hoeveelheid resten van oude muren en vloeren uit de 16de – 20ste eeuw. “Omwille van beperkte materiële vondsten zijn we afhankelijk van C14-datering. De tijdsperiode van de diverse vloerniveaus kunnen worden vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld baksteenformaat en het gebruik van mortel. Wel vonden we een klein opslagpotje voor oliën of parfum dat tot 1550 werd geproduceerd. Het vinden van dergelijke artefacten kan wijzen op bewoning in deze regio tijdens de 16e eeuw”, legt Siel Leemans uit.

Bebouwde zone

De archeologische restanten zijn geen verrassing, want op historische kaarten vanaf de 16de eeuw wordt de Dolfijnkaai al gemarkeerd als bebouwde zone. “Toch is de vondst belangrijk, want dergelijke kaarten zijn helemaal niet nauwkeurig en bijgevolg slechts indicatief. De gevonden archeologische resten kunnen deze iconografische bron bevestigen of ontkrachten. Het verfijnt illustraties en kaarten, als een ontbrekend puzzelstukje dat het geheel compleet maakt en het verhaal vertelt van het Kortrijks verleden.” De archeologen van Monument Vandekerckhove zijn nog tot 16 juni bezig op het terrein. De werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden starten na de zomer van 2023. Die zullen afgerond zijn rond de zomer van 2024.