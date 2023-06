Werken aan Kortrijkse Leieboorden leggen archeologische vondsten bloot

Tijdens de voorbereidende werken voor de verlaging van de Leieboorden in Kortrijk zijn enkele archeologische vondsten blootgelegd. Zo meldt de stad woensdag. Archeologen vonden resten van oude muren en vloeren uit de 16de tot 20de eeuw. Ook werd er een ambachtelijke oven gevonden.

Tijdens de archeologische opgraving legden de archeologen de oude Leieoever bloot. Daar werden resten van oude muren en vloeren blootgelegd. De vondst was geen verrassing, want op historische kaarten vanaf de 16de eeuw wordt de Dolfijnkaai al gemarkeerd als bebouwde zone. “Toch is de vondst belangrijk, want de kaart is helemaal niet nauwkeurig en bijgevolg slechts indicatief. De gevonden archeologische resten kunnen deze iconografische bron bevestigen of ontkrachten”, klinkt het.

Wel verrassend, is de aanwezigheid van een ambachtelijke oven die dateert uit een periode waarin de gronden nog niet bebouwd waren. De datering van de oven is nog niet bepaald, maar wordt voorlopig ouder dan de 16de eeuw geschat.

De archeologen zijn nog tot 16 juni bezig op het terrein. Daarna worden alle vondsten en stalen verder bestudeerd en worden alle gegevens verzameld in een verslag. De werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden starten na de zomer van 2023. Die zullen afgerond zijn rond de zomer van 2024.