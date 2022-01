Werken aan kleurrijk Community House in Knokke-Heist gestart: “Absolute eyecatcher met ruimte voor betaalbare woningen”

In Knokke-Heist is gestart met de voorbereidende werken van het Community House op het Maes- en Boereboomplein. Een uniek project, zegt het gemeentebestuur. En wie naar de plannen kijkt, weet dat het niet gelogen is. “Een mix van betaalbare toparchitectuur, aantrekkelijk openbaar domein en interessante appartementen met een unieke identiteit zullen dit project uniek maken aan de Belgische kust”, zegt Matthias Hoornaert, algemeen directeur bij projectontwikkelaar CAAAP. Wij werpen een blik op de toekomstige eyecatcher van Heist.

97 appartementen waarvan 7 penthouses, 14 verdiepingen, 50 meter hoog, tuinen op hoogte, een ondergrondse parking voor 250 wagens, 17.000 m² gebouw, 12.000 m² publieke ruimte en dat allemaal op nauwelijks 300 meter van de zee: het Hoost-project in Heist van het internationaal gerenommeerd architectenbureau Jakob + MacFarlane oogt zelfs in cijfers indrukwekkend. Wie de ontwerpen ziet, kan er al helemaal niet naast kijken: het gebouw is uniek aan onze kust en ver daarbuiten. In de onderste verdiepingen van Hoost komen geen woningen, maar wel publieke functies. Je zal er onder andere een bibliotheek, spelotheek, café, kantoren, een raadzaal en een multifunctionele evenementenruimte vinden. Het Community House zal zo een cruciale rol spelen in de opwaardering van Heist.

Kleur aan Knokke-Heist

Drie jaar na de bekendmaking van de concrete plannen, zijn de werken deze week eindelijk gestart. De ontwikkelaars zijn alvast overtuigd van het concept. “De toren valt niet alleen op met zijn hoogte, maar ook met de expressieve buitengevel en de manier waarop de woningen verbonden zijn. Hoost zorgt voor een unieke beleving en een instant vakantiegevoel, maar geeft vooral ook kleur aan Knokke-Heist”, klinkt het. Dat laatste mag je zoal letterlijk als figuurlijk nemen, want het gebouw zál opvallen door de felle kleuren.

De werken zouden zo’n 42 maanden in beslag nemen. © MM

“Als architecten is het onze rol om mensen samen te brengen als één gemeenschap”, lichtten de Française Dominique Jakob en de Nieuw-Zeelander Brendan MacFarlane eerder al toe. “Om die reden zetten we de toren in het midden van het plein en bouwen we Hoost rond een open binnenplaats: een gedeelde tuin voor de bewoners die ook dienst doet als ontmoetingsplek.”

Op het vernieuwde Maes- en Boereboomplein komen er behalve de markt ook evenementen, sport en spel, maar je kan er ook gewoon even uitrusten.

Betaalbaar wonen

Maar belangrijk: in het project is ook plaats voor betaalbare woningen. Een absolute voorwaarde van het gemeentebestuur voor toekomstige projecten aangezien Knokke-Heist er alles aan wil doen om jonge gezinnen in de kustgemeente te laten wonen. In dit geval worden 16 van de 97 wooneenheden tegen lagere prijzen aangeboden.

De verwachting is dat de werken zo’n 42 maanden in beslag zullen nemen. In een ideaal scenario is het project begin 2025 volledig afgewerkt. Samen met de bouw van de Heldentorens moet het project zorgen voor een fikse opwaardering van Heist. (MM)