Werken aan de Klaverstraat schieten op

Van de voormalige gemeenteschool in de Klaverstraat te Koolskamp is er geen spoor meer te bespeuren. De school is weg en het platteau om er een nieuwbouw neer te poten wordt gegoten. Volgens de schepen van Openbare Werken, Soenens, worden tegen de zomer de muren van de nieuwbouw gedeeltelijk opgetrokken en daarna begint de lange weg naar de afwerking. Tegen de zomer van 2023 krijgen de judoclub, de Harmonie, het Sint Maartenshuis en IBO het Filoetje er hun nieuwe thuis.

Nog in de buurt, meer bepaald aan de Watertoren komen er een zestigtal woonpercelen. Er worden twee straten aangelegd. De gemeenteraad koos vorige week voor de Watertorenstraat en de Molenaarsdreef. Veerle Dejaegher van Samenplus/Groen stelde vragen bij de naam ‘Dreef’… “Waar zijn de bomen die van een weg een dreef maken” vroeg ze zich af. Maar omdat de Heemkundige Kring deze namen goedkeurde zetteniedereen het licht op groen.

Nog volgens schepen Soenens zal deze uitbreiding van de woningen in de gemeente, en van de bevolking, een invloed hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal raadsleden zal wellicht stijgen van 19 naar 21. (JM)