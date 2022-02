Werken aan beide Oostendse sluizen, maar haven blijft dromen van nieuwe zeesluis

In de haven van Oostende zijn werken gestart aan de Visserijsluis. Er komen nieuwe ebbedeuren in de sluis. Oostende is tevreden met de investeringen van de Vlaamse overheid in de Oostendse sluizencomplexen, maar schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) hoopt nog altijd dat er in de toekomst geïnvesteerd wordt in een vernieuwing van de Demeysluizen met een volwaardige zeesluis. “Onze visie is dat de werken aan de verdediging van de kust tegen stormen gecombineerd kunnen worden met de bouw van een zeesluis.”

Er gebeuren momenteel zowel werken aan de Visserijsluis als aan de Demeysluizen. Aan deze laatste sluizen worden de deuren verstevigd en geschilderd. Daarna zal de saswand, zijnde de verticale wand van de sluis, vernieuwd worden, samen met de wegenis op de rechteroever. Dit zijn noodzakelijke onderhoudswerken. De Oostendse haven hoopt echter dat er in de toekomst ook uitbreidingswerken zullen uitgevoerd worden om de voor- en achterhaven beter met elkaar te verbinden. De Demeysluis is immers al heel oud. De eerste steen werd gelegd op 19 juni 1898 door koning Leopold II en de sluisdeuren werden aangebracht in 1903. De sluis is ook te beperkt in omvang om de huidige schepen door te laten.

Stormwering

Haven Oostende hoopt dat er nieuwe zeesluis gebouwd wordt en blijft die vraag ook regelmatig herhalen bij de hogere overheid. Eind jaren ‘80 waren er plannen om een volledig nieuwe zeesluis te bouwen in de zone tussen het kanaal Oostende-Brugge en de Spuikom. Daarvoor werd zelfs een volledige huizenrij onteigend. Maar hoewel ereburgemeester Julien Goekint (CD&V) al meermaals stelde dat het ministerieel besluit daarover bij hem thuis in de kluis ligt, kwamen de centen en bijgevolg ook de nieuwe zeesluis er nooit. Op de verloederde zone die destijds onteigend werd, opende in 2011 het buurtpark ‘t Eilandje. Vandaag kijkt de Haven echter veeleer naar een vervanging van de Demeysluis door een bredere sluis.

“Een zeesluis zou nog altijd goed zijn voor de haven”, meent schepen Verkeyn. “Hoe breder en groter, hoe beter voor de toegankelijkheid van de haven. Wij doen er alles om aan te tonen dat het gunstig zijn voor de haven Oostende. Onze visie is dat werken in kader van de verdediging van de kust kunnen gecombineerd worden met een zeesluis omdat deze beschikt over een stormweringswand. Die kosten komen er toch aan, waarom dan niet op de meest financieel interessante manier combineren? De uiteindelijke beslissing ligt echter niet in onze handen. We begrijpen dat er keuzes moeten gemaakt worden. Het is momenteel niet opgenomen in het budget. Er kunnen dus ook geen studies gemaakt worden. Er zijn weinigen die er nog op rekenen waarschijnlijk, maar we blijven proberen en houden de gesprekken levend.”

Visserijsluis

De werken aan de Visserijsluis zijn ondertussen al bezig. De ebbedeuren van het bovenhoofd van de sluis, dat zijn de deuren het dichtst bij het dok, zijn na 30 jaar aan vervanging toe. Dinsdag werden de gigantische deuren van meer dan 60 ton uit het water getild. Als alles vlot verloopt, gaan de nieuwe deuren er in op 10 februari.

Door de werken aan het Visserijdok meren de vissersboten tijdelijk aan achter de Demeysluis © Peter MAENHOUDT

“Hierna vervangen we ook de versleten onderste scharnieren van de ebbedeuren van het benedenhoofd. De deuren moeten daarvoor weggenomen worden. De scharnieren bevinden zich onder het water. Om in het droge te kunnen werken, plaatsen we eerst een droogzetcaisson, een soort kist die we daarna leegpompen”, licht Charlotte Devriendt van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust toe.

Zonder onverwachte hinder zal de sluis terug in gebruik kunnen genomen worden op 1 maart. Tot zolang is het Visserijdok leeg. Alle schepen zijn elders aangemeerd, want door het ontbreken van sluisdeuren is het dok voor een maand onbruikbaar. “Met Vlaanderen investeren we 1,5 miljoen euro in deze nieuwe ebbedeuren. De renovatie is noodzakelijk om deze belangrijke infrastructuur in werking en in goede staat te houden,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We maken van de gelegenheid gebruik om enkele verbeteringen aan de sluis aan te brengen om de gebruikers efficiënter te bedienen.”