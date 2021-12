Wereldwinkel organiseert Cadeaudagen in oc De Schouw: Faire geschenkjes scoren

Vorig jaar organiseerde de Wereldwinkel met de Etalagewandeling een alternatieve versie van de Cadeaudagen. Dit jaar organiseren de medewerkers een pop-upweekend met Cadeaudagen in oc De Schouw op zaterdag 11 en zondag 12 december.

“Met Oxfam geef je meer betekenis aan de feesten!” Met die boodschap wil Oxfam België iedereen uitnodigen om fairtradecadeautjes onder de kerstboom te leggen.

De Wereldwinkel in Lichtervelde speelt in op deze oproep. Het team van medewerkers organiseert de komende dagen een groots pop-upweekend. Op zaterdag 11 december is iedereen tussen 10 en 20 uur welkom in oc De Schouw. Op zondag 12 december sluiten de Cadeaudagen om 18 uur.

Standen

Alle standen in De Schouw zijn lokaal of sociaal actief. De meeste kramen hebben een link met een project waar wordt ingezet op de verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders. “Naast een uitgebreid aanbod aan Oxfam-producten en geschenken, bieden we tijdens ons pop-upweekend extra kansen aan projecten om hun werking voor te stellen en hun eigen producten aan te bieden”, vertelt Heidi Casteleyn. “Voor de opbouw van de Cadeaudagen krijgen we dit jaar hulp van enkele leerlingen uit het Sivi in Torhout.”

We geven diverse projecten de kans hun werking voor te stellen

13 organisaties

Tijdens het weekend werken maar liefst 13 verschillende organisaties mee. De Kringwinkel Midwest stelt een container ter beschikking waarin je oude bruikbare spullen kan deponeren om de wegwerpcultuur tegen te gaan. De Zondvloed en Oxfam Tielt stallen diverse boeken uit en De Beelderij stelt keramiek tentoon. Natuurorganisatie BOS+ zal boomvriendelijke T-shirts verkopen en 11.11.11 biedt kalenders en wenskaarten aan. Het project ASHA maakt eigen keukenkatoen en steunt daarmee enkele organisaties in Bangladesh.

Tapori steunt dan weer een project in Ecuador dat mensen met een beperking en hun gezinnen helpt. Onder begeleiding van Lichterveldse ‘Changemakers’ maken ze orthopedisch materiaal voor hun kinderen. Daarnaast verwerft de Belgische vzw Children of Lima fondsen voor duurzame projecten in Lima. Ook Familiezorg, De Klapdeur en Velt baten een stand uit tijdens de Cadeaudagen. In de Foyer is er doorlopend een gezellige Faire Feestelijke bar. (LV)