Wereldwaterdag: Groenteteler Rik doet aan duurzaam waterbeheer

Groenteteler Rik teelt prei, bloemkool en in zijn serre teelt hij courgettes en sla. Als voorzitter van INERO, een coöperatie van 50 landbouwers, zet hij zich in voor duurzaam waterbeheer. Samen met diepvriesgroenteproducent Ardo zorgt hij ervoor dat overtollig water bij lokale landbouwers terechtkomt, zodat geen druppel verloren gaat.

Diepvriesgroenteproducent Ardo vangt overtollig water op in een bufferbekken, zuivert het en pompt het vervolgens via een 24 kilometer lang ondergronds leidingsysteem naar lokale landbouwers. “Het water van Ardo wordt gebruikt om de velden in open lucht te beregenen”, zegt Rik Delameilleure. Dit irrigatieproject is in werking sinds 2019.

“Er is een tekort aan water. Ook het grondwater is schaars. Een spaarbekken is handig maar bij een droog jaar is dat meteen leeg. Het transporteren van water is ook niet haalbaar want dat is duur en niet duurzaam. Om deze redenen is er gekozen voor het netwerk van leidingen om het water tot bij de landbouwers op het veld te brengen”, zegt Rik.

Druppelbevloeiing

Rik draagt meer dan zijn steentje bij op vlak van duurzaam waterbeheer. Hij gebruikt ook een foliebassin waarin hij 400 000 liter regenwater opvangt voor zijn serre. Daar teelt hij courgettes met behulp van druppelbevloeiing. “Bij druppelbevloeiing wordt water rechtstreeks tot bij de wortel van planten gebracht. Dat zorgt ervoor dat er geen water verspild wordt”, zegt groenteteler Rik Delameilleure.