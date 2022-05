Wereldrecordpoging wil met ‘Vélo Apéro’ ook het Polenplein volledig in de Batjessfeer laten baden

Een groep spinningvrienden, die zich ondertussen verenigd heeft in de vzw Ride4Charity, gaat tijdens de Roeselaarse Batjes een wereldrecordpoging ondernemen. Ze willen 31 uur aan een stuk op een spinningfiets doorbrengen. Maar ook de horeca op het Polenplein springt op de kar en zorgt met Vélo Apéro voor een groot Batjesterras.

Het was eigenlijk op voorzet van de stad Roeselare dat Ride4Charity – kortweg R4C – niet de Traxsite, maar wel het Polenplein koos voor hun wereldrecordpoging. Omdat er nogal wat diverse records op de spinningsfiets bestaan nog geven ter verduidelijking: het gaat hier om de langste ‘static cycling’ les. Eén lesgever en minstens tien fietsers moeten het de hele recordpoging volhouden. Die lesgever is Bart Callant, hij krijgt ruim 25 fietsers aan zijn zijde, waarvan het er dus tien 31 uur moeten ‘overleven’. “Maar we gaan het dus zeker halen”, klinkt het vastbesloten.

Groot Batjesterras met kinderanimatie

Vorige week kon je in De Krant van West-Vlaanderen al een uitgebreide reportage lezen over de recordpoging. Maar ondertussen is ook duidelijk geworden dat de horeca op het Polenplein mee de schouders zet onder het event. Normaal hoort het plein niet tot het Batjesparcours, maar daar komt nu verandering in.

De vijf horecazaken – Brasserie Den Arend, Café Cirque, La Escalera, Suurplas en Bistro Botanique – zullen één groot terras creëren van waarop je je kunt vergapen aan de fietsers. Er komen ook springkastelen en kinderanimatie, er zal voor gezorgd worden dat de kinderen veilig kunnen spelen.

Stad Roeselare zorgt ook voor een tent en een planken vloer. De 90 fietsen zullen dus beschut zijn tegen regen en te felle zon. “Het zal mogelijk zijn om mee te fietsen met ons, wie een spinningfiets huurt, steunt daarbij ook onze drie goede doelen: vzw To Walk Again, Allez Eddy en Ouderenzorg Roeselare.”