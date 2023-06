Wereldrecord tapijt stapelen voor derde keer op rij gebroken

Filip Demuynck uit Wevelgem wilde voor een laatste keer het wereldrecord tapijt stapelen aanvallen. Twee jaar geleden was hij de eerste om het te proberen en met een goede vier meter was een eerste wereldrecord gevestigd. Zaterdag 24 juni volgde de derde poging.

“Ik twijfelde nog maar mijn kameraden van de badminton en leden van de ploeg van vorig jaar waren direct enthousiast om het nog eens te proberen. We maakten een goede voorbereiding: de juiste tapijten kiezen, zowel in dikte als in materialen, medewerking van Dumarent voor de essentiële heftrucks, en ervaren stapelaars. Het ziet er misschien eenvoudig uit, maar om een tapijt goed te stapelen is er wel wat vaardigheid nodig.”

’s Middags waren er frietjes van Cosy, en de drankopbrengst ging zijn een project van jeugdvriend Filip Vandenberghe. Die woont ondertussen is Bilzen. “We zijn daar twee jaar geleden gestart met ’t Fabriek. We zamelen LEGO in, en gebruiken ze voor jongeren die zich door een vorm van autisme of beperking soms eenzaam voelen. Elke twee weken komen we samen om de LEGO te wassen, te sorteren en er opnieuw pakketjes van te maken. Die verhuren we of lenen we uit aan wie het nodig heeft. Wie LEGO wil brengen, dit kan dus bij Tapijten Demuynck.”

Het record verliep niet zonder slag of stoot. De deurwaarder was al gebeld toen de hoogste anderhalve meter tapijten naar beneden gleed. “Niet zonder gevaar” wist Filip. “We stonden gelukkig goed geplaatst om ze niet op ons te krijgen. De moed zonk me even in de schoenen, maar samen met het team zijn we opnieuw begonnen en met resultaat. Het team van Tapijten Demuynck heeft het toch weer gedaan”, besluit een trotse zaakvoerder. (HV)