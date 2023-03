Wereldrecord Matthieu Bonne (dag 6): “Zot om te zien”

Ultrasporter Matthieu Bonne zit in de laatste rechte lijn richting wereldrecord. Zelfs een eerste platte band houdt hem nu niet meer tegen.

Na een wisselvallige start, is Matthieu Bonne sinds gisteren volledig aan het genieten van zijn uitputtingsslag. Qua mindset zit het nog steeds goed, maar nu wordt alles op alles gezet. “Matthieu is nog maar met één ding bezig, en dat is trappen, trappen en nog eens trappen”, weet zijn vriendin Amandine Grulois vanuit Arizona. “Welke richting hij uitrijdt of wat hij eet, maakt niet meer uit. Hij wil alleen maar fietsen. Wij geven hem eten en zeggen wat we moeten doen. Alles wat niet fietsen is, nemen wij nu over.”

De steun van onder meer zijn vriendin is mentaal een opsteker. © Amandine Grulois Phototherapy

De vermoeidheid neemt nu stilaan over. “En toch gaan we komende nacht doordoen. We gaan hem een half uurtje laten dutten en dan is het knallen tot aan de finale. We timen alles nu, van zijn toiletbezoek tot zijn eten. We mogen nu letterlijk geen tijd meer verliezen. Hij had ook zijn eerste platte band. En hopelijk ook zijn laatste, want dat kost tijd. Dat klinkt hard, maar dat is wat Matthieu wil. Hij wil nu enkel maar fietsen. Zijn manager Matthias heeft twee dagen geleden een klik bij hem gezien, met dezelfde blik als op ‘8 Islands’ blijkbaar. Zijn blik is inderdaad helemaal anders. De hallucinaties blijven komen en hij zegt ook grappige dingen. Intrigerend en zot om te zien.”

Als alles goed gaat, komt Matthieu morgenochtend (onze tijd) aan met een wereldrecord op zak.

Je kan Amandine ook volgen via haar Instagram.