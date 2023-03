Wereldrecord Matthieu Bonne (dag 5): “Volop genieten”

Ultrasporter Matthieu Bonne is goed op weg om zijn wereldrecord te pakken. Zijn mindset zit alvast goed, klinkt het bij zijn team.

Het omschrijven als ‘de meest normale dag’ als je zo’n 20 uur per dag op een fiets zit, lijkt misschien wat vreemd. Maar na het slechte weer van de afgelopen dagen en de bijhorende mentale dip, zit het weer helemaal goed. “Hij is echt een diesel”, weet zijn vriendin Amandine, vanuit Arizona. “Het ergste is voorbij, en nu is het volop gáán. Niet meer nadenken en knallen. Qua mindset zit het weer helemaal goed. Het was echt genieten vandaag. Hij heeft veel gelachen en is echt blij. Je merkt wel dat het fysiek wel veel vraagt.”

De diesel is nu helemaal vertrokken. “We denken er zelfs aan een nachtje door te trekken.” © Amandine Grulois Phototherapy

De teller stond vandaag op 500 kilometer. Het wereldrecord is haalbaar, maar het is nog koffiedik kijken of hij ook kan doorstomen naar de kaap van 4.000 kilometer. “Matthieu houdt van ronde getallen, maar elke dag is ook anders. Dus nee, we hebben er geen idee van hoeveel kilometers hij uiteindelijk kan halen. Maar we denken er aan om een nachtje door te trekken.” Dat deed hij overigens eerder al tijdens ‘8 Islands’, toen hij acht triatlons op acht dagen deed.

Ook voor het team rond Matthieu zijn het lange en intense dagen. “Het is pittig, ja. Maar het is vooral een zotte ervaring, en we genieten volop mee met Matthieu.”

