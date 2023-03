Wereldrecord Matthieu Bonne (dag 4): “Mentaal dieptepunt weer overwonnen”

Het gaat hard voor ultrasporter Matthieu Bonne, die nu over de helft van zijn wereldrecordpoging zit. Een uitputtingsslag zo blijkt.

Voor wie nu past inpikt: Matthieu Bonne uit Bredene wil in een week tijd het wereldrecord afstand fietsen op een week tijd verbreken. Maandag wil hij het huidige record van 3.590 kilometer pakken, en met wat geluk zelfs verpulveren. Maar dat is niet eenvoudig. De afgelopen dagen speelde het weer hem al stevig parten. Flink wat regen en tegenwind zorgden ervoor dat hij niet meteen zijn gewenste afstand kon halen. Dat zorgde al voor een mentale tik.

Dankzij wat bemoedigende woorden van zijn team kon Matthieu opnieuw de switch maken. © Amandine Grulois Phototherapy

“Op dag 4 was zijn positieve mindset nog ver te zoeken”, weet zijn vriendin Amandine, naast fotografe ook een van de vele mensen die zorgt voor de mentale steun. “De vermoeidheid begint door te wegen, en tegen de middag bereikte hij zijn dieptepunt. Maar hij is ongelooflijk sterk, ook op fysiek vlak. En na wat oppeppende woorden van zijn team, sprong hij weer op de fiets. En in de middag heeft hij die switch kunnen maken in zijn mindset, en zat hij opnieuw met een brede glimlach op de fiets. Meer nog: tegen ‘s avonds zakt het tempo doorgaans wat, maar vandaag vlamde hij stevig door met gemiddeld 30 kilometer per uur op de teller. Zo kon hij 513 kilometer volmaken vandaag.”

