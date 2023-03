Wereldrecord Matthieu Bonne (dag 3): “Twee uur stil gestaan door overstromingen”

Weer en wind speelde ultrasporter Matthieu Bonne stevig parten, met wat achterstand als gevolg. Maar met beter weer in het vooruitzicht, ziet het er toch nog goed uit.

Na zijn sterke start, met 570 kilometer op de teller, moest Matthieu Bonne het op de tweede dag doen met 35 kilometer minder. De onverwachte regenbuien en stevige tegenwind speelden hem immers parten. En ook dag drie begon niet bepaald met een situatie om blij van te worden. “Hij start altijd ‘s nachts, en er waren zoveel hevige regenbuien dat er overstromingen waren en heel veel modder. Daardoor heeft hij noodgedwongen twee uur moeten pauzeren”, vertelt zijn vriendin Amandine vanuit Arizona.

Hallucinaties

“Gelukkig veranderde het weerbeeld tijdens de dag, en brak de zon door. En dan zag je Matthieu helemaal veranderen, en fietste hij met een brede smile. We zagen ook een fantastische zonsondergang. Maar ‘s avonds was het wel nog pittig, op de lange weg. Door de vermoeidheid kreeg hij hallucinaties.” Op de teller staat vandaag ‘slechts’ 447 kilometer, maar dat zegt niets. Matthieu omschreef zichzelf al eerder als een diesel, die wat traag op gang komt, maar sterker wordt naarmate hij vordert tijdens een uitdaging.

Het betere weer was meteen ook een opkikker voor Matthieu. © Amandine Grulois Phototherapy

Ook de komende dagen belooft het weerbeeld beter te worden, met stralende zon. “Daar zijn we enorm blij mee. We kijken er echt megahard naar uit. Want de zon geeft Matthieu een pak energie om er voor te gaan.”

