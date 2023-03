Wereldrecord Matthieu Bonne (dag 2): “Mentaal even moeilijk, maar hij is ijzersterk”

Na zijn blitzstart moet ultrasporter en avonturier Matthieu Bonne vechten tegen de natuurelementen. “Wat hij doet, mag je echt niet onderschatten.”

Matthieu Bonne is sterk gestart aan zijn wereldrecordpoging, waarbij hij minstens 3.590 kilometer wil fietsen op 7 dagen tijd. Op dag 2 heeft hij 534,3 km gereden, een gemiddelde van 27,8 km per uur. “Heel straf want hij moest heel wat regen en windvlagen van meer dan 40 kilometer per uur trotseren”, weet zijn vriendin Amandine Grulois, die zorgt voor foto’s en mentale steun. “Dat slechte weer was niet meteen voorzien. Dat zorgde ervoor dat Matthieu het mentaal even moeilijk had, maar hij is ijzersterk. Als zijn mind even niet meewil, dan neemt zijn lichaam het over en zet hij door.”

Ook voor dag 3 ziet het weer er niet zo goed uit. © Amandine Grulois Phototherapy

Als fotografe toont ze ook de andere kant. “Het is niet altijd even vrolijk, soms is het echt hard voor hem. Wat hij doet, mag je echt niet onderschatten. En natuurlijk komen daar wel eens tranen bij, of schreeuwt hij het eens uit, maar hij is nu eenmaal ook geen robot. Als we switchen van team (er is altijd een groep die achter hem aan rijdt, red.), dan heeft hij 20 minuutjes tijd. Gisteren heeft hij er even van geprofiteerd om een powernap te doen. Het weer ziet er ook niet goed uit voor dag drie, dus we zijn benieuwd. Maar aan motivatie ontbreekt het hem geenszins. Integendeel zelfs. Hij zal alleen maar sterker worden.”

