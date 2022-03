Wereldrecord in Middelkerke: 211 Münsterländers samen op de foto

Het was een gezellige drukte tussen 12.00 en 13.00 uur aan beachclub De Kwinte in Middelkerke. Nathalie Deryckere uit Brakel probeerde er zondag een uniek wereldrecord verbreken: 365 honden samenbrengen op één foto.

Als locatie koos ze voor het strand van Westende. “We verwachtten veel hondeneigenaars uit Nederland en Duitsland, maar ook uit Denemarken en Zweden. Hier op de Zeedijk aan Sint-Laureins hebben we ruime parkeermogelijkheid. Want 365 honden betekent ook minstens evenveel auto’s”, zegt Nathalie.

Wel en geen record

Het huidig record staat op 361 honden en zo te zien, aan de rij mensen die stonden aan te schuiven rond de middag, kon de poging best slagen. Maar helaas waren er een aantal last-minuut afzeggingen. Om 16 uur telde de gerechtsdeurwaarde 211 viervoeters.

Nathalie blikt tevreden terug. © LC

Daarmee slaagde Nathalie dus niet in haar opzet. Maar ze verbrak wel een ander record. “Om dat record te verbreken moesten we eigenlijk maar 100 Münsterländers zien bijéén te krijgen, want er zijn nog nooit zoveel jachthonden van dit Duitse ras samen gekomen. Het werden er 211 en dit is een een wereldrecord voor het ras. Mijn ambitie om het record van de Schotten te breken en zo het Guinness Book of Records te halen is helaas niet geslaagd.”

Hoe ze bij dit idee gekomen is ? Toen ik een filmpje zag van Schotten die met 222 golden retrievers het wereldrecord wilden breken, rijpte het idee om dat ook te doen in België. Ik nam contact met het Guinness Book of Records en lanceerde een oproep.

Eerder zeldzaam

Het ras is reeds bekend sinds de Middeleeuwen, maar dreigde uit te sterven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het zijn echte gezinshonden die heel aanhankelijk zijn. Deze honden zijn eerder zeldzaam en daardoor is het ras minder goed gekend. Dit maakte de recordpoging van vandaag ook niet zo gemakkelijk.

Het was even aanschuiven op het strand. © LC

Hondenfluisteraars, trainers en kwekers moesten de dieren rustig krijgen voor de foto. Dat werd, naast het bijeen krijgen van de dieren, dé grootste uitdaging. Het was alvast een moeilijke opdracht voor fotograaf Peter van de Voorde.

Inzamelactie

“Wat ik met dit evenement wil bereiken? Mensen ervan bewust maken dat honden geen wegwerpproducten zijn”, zegt Nathalie, die een inzamelactie voor asielen aan de recordpoging koppelde. “We zamelen niet alleen geld in, maar ook spullen die de asielen echt wel nodig hebben, zoals onderhoudsproducten en materiaal zoals lei- en halsbanden tot hondenmanden. De deelnemers moesten niets betalen, maar veel mensen hebben iets gedoneerd, zodat we de asielen toch kunnen helpen”, zegt een tevreden Nathalie.

(PG)