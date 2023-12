Wereldkampioen darts op bezoek in ‘t Hoekske

Wereldkampioen darts Andy Baetens was te gast in café ’t Hoekske in Koekelare. Hij speelde er een demonstratiewedstrijd tegen tien spelers van Dartsclub ’t Hoekske. Hij gooide onder andere pijltjes tegen de 15-jarige Nigel Coudeville uit Eernegem. Hij is het jongste lid van de dartsclub, maar wordt algemeen beschouwd als een groot talent. Nigel verloor, maar zal die wedstrijd toch niet snel vergeten. “Onze club telt meer dan zestig leden”, aldus Natacha Samyn, uitbaatster van café ’t Hoekske. We zien staand v.l.n.r.: Inge Devreker, Kurt Allossery, Andy Baetens , Glenn Deswarte en Natacha Samyn en onderaan Pascal Van Middel en Robrecht Inghelbrecht. (PDC/foto Coghe)