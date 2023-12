Wereldberoemde rode Coca-Cola kersttruck kan op heel wat nieuwsgierigen rekenen

Zaterdagnamiddag streek van 16 tot 20 uur de wereldberoemde rode Coca-Cola kersttruck neer op de parking van het Ring Shopping Noord. Al snel vormde zich een rij wachtenden om een bezoekje te brengen aan de truck en uiteraard de kerstman.

Wie een bezoekje bracht kon eveneens gratis op de foto met de kerstman. In het aanwezige postkantoor van de kerstman kon dit kaartje dan onmiddellijk gratis opgestuurd worden naar de geadresseerde van uw keuze.

10 jaar geleden

Een kleine 500 kerstfanaten maakten daarvan gebruik. Onder hen onder meer Ann Sophie Beliën uit Roeselare samen met haar dochter Leonor (1,5) en zoon Liam (6). “Het was zeker tien jaar geleden dat ik nog deze prachtige rode Coca-Cola kersttruck in het echt zag”, vertelt Ann Sophie, “Tijdens de kerstparade in Roeselare was hij er toen ook bij. Toen ik gisteren hoorde dat de truck naar het Ring Shopping Noord kwam, heb ik geen minuut getwijfeld, gezien ik deze speciale vrachtwagen nog wel eens wilde terugzien. Vorig jaar toen hij ook deze richting uit kwam kon ik er echter niet aanwezig zijn.”

Wie vandaag de wereldberoemde rode Coca-Cola kersttruck moest missen, krijgt morgenochtend een nieuwe kans, want van 9 tot 13 uur is de kerstman met zijn gevolg, inclusief de wereldberoemde rode Coca-Cola kersttruck te gast ter hoogte van het Lunch Garden filiaal in Sint-Kruis Brugge. (BRUK)