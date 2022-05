Wereldberoemde held van de vechtsport Quentin Domingos woont bewust in een bescheiden woning in Menen

Hij kampt in de arena tegen de grootsten der aarde. Hij staat te boek als een machine in de ring en zijn loutere aanwezigheid jaagt zijn tegenstanders de stuipen op het lijf. Wanneer hij de deur van zijn bescheiden woning in Menen dichttrekt, is hij dan weer de liefdevolle partner en zorgzame vader. Quentin Domingos (27) koos bewust voor een leven in Menen en beklaagt het zich nog geen seconde. “Ik hou vooral van de rust die we hier hebben gevonden!”

RUSKOV! RUSKOV! In de internationale wereld van vechtsporten gaat het publiek wild wanneer Quentin, die als roepnaam Ruskov hanteert, op het toneel verschijnt. De kolos, met Portuguese roots, groeide de laatste jaren uit tot een absolute wereldtopper in de meest brutale disciplines die er zijn.

Mixed Martial Arts, Kickboxing en ondertussen ook Bare Knuckle Boxing? De Menenaar is een atleet die respect afdwingt, zowel door zijn professionele houding als zijn indrukwekkende lichaamsbouw.

Enige Belgische professionele kamper

“Ik ben op jonge leeftijd begonnen met worstelen, iets wat je trouwens vaak nog kunt zien in in mijn vechtstijl. Toch groeide ik snel door naar een meer gevarieerde techniek en zo kwam ik terecht waar ik nu sta.”

De Menenaar is één van de weinige, om niet te zeggen enige Belg die als professioneel kamper in de ring kan stappen. “Via een familielid, die net over de grens een boksclub heeft, begon ik harder en harder te trainen. Zo werd ik op een dag voorgesteld om op professioneel niveau te kampen en toen is het allemaal erg snel gegaan. Ondertussen zijn we 5 jaar verder en is het mijn beroep geworden.”

Indrukwekkend palmares

Van YFC tot Glory, Quentin stond en staat nog steeds in de ring van enkele van de meest prestigieuze competities ter wereld. Zijn palmares is dan ook, op z’n zachtst gezegd, indrukwekkend. De kampen waar de gigant verschijnt, breken keer op keer kijkcijferrecords op zowel TV als Youtube. Toch heeft hij nu zijn zinnen gezet op een nieuwe discipline, brutaler en harder dan eender welke vechtsport. Bare Knuckle Boxing, het vechten met blote vuist, is in België tot op heden nog taboe.

In Oost-Europa is het populairder dan ooit en Quentin geniet er ondertussen reeds een heuse sterrenstatus. “Mijn doel is om uiteindelijk over de oceaan, in de Amerikaanse competitie te kunnen deelnemen. Het is een sport die me ligt. Een agressieve stijl die wordt gecombineerd met directe slagen past bij mij. MMA is en blijft mijn grote passie maar het vechten met blote handen wil ik absoluut aan mijn repertoire toevoegen.”

Indrukwekkende atleet en papa

Met een lengte van 1,9 meter en een gewicht dat varieert tussen de 120 en de 129 kilogram, is Quentin een indrukwekkende atleet. Zijn baard en tattoo’s dragen bij aan het imago van vechtersbaas. Toch is hij vooral een liefhebbende partner en een zorgzame vader.

“Vooral sinds de geboorte van ons dochtertje is hij thuis heel wat rustiger geworden”, lacht Laura. Ze staat reeds jaar en dag aan de zijde van Ruskov en kent hem als geen ander. “In de ring dwingt hij respect af maar hier gaat zijn aandacht vooral naar zijn gezin.”

“Ja, hij heeft de broek aan in huis maar als ik iets zeg dat luistert hij. Ik weet dat hij kampt in de meest brutale sporten die er zijn maar voor mij is dat een mentale klik die ik maak. Zo kijk ik bijvoorbeeld nooit naar zijn wedstrijden en dat helpt.”

Tot rust komen

Een status waar velen van dromen, de wereld die aan zijn voeten ligt en een Spartaans trainingsschema. Atleten van de soort als Quentin verwacht je te zien in grote steden zoals Rijsel, Brussel of zelfs Parijs. Toch koos hij, samen met zijn gezin, voor een leven in Menen.

“We wonen in het hartje van De Barakken”, sluit hij af. “Voor ons is het vooral belangrijk dat we tot rust kunnen komen. Het is net die rust die we hier in Menen hebben gevonden. We hebben alles binnen handbereik zonder de drukte van de grootsteden, wat zou een mens nog meer willen?”