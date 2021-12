Wenskaarten voor het goede doel

De pastorale werkgroep van Lo-Reninge en Merkem verkopen kerst- en verjaardagskaarten voor het goede doel. De kaarten worden gemaakt door Emiel Clarysse uit Pollinkhove.

De kerstmarkt in Reninge gaat ook dit jaar door corona niet door. Maar de pastorale ploegen van Lo-Reninge en Merkem willen niet bij de pakken blijven zitten.

“Het organisatiecomité van de kerstmarkt had met Het Havenhuis in Reninge, het Kinderkankerfonds en de MUG-helikopter van West-Vlaanderen al drie goede doelen gekozen waar de opbrengst van de kerstmarkt naartoe zou gaan”, zegt Iemke Hindryckx. “Daarom verkopen wij kerst- en verjaardagskaarten ten voordele van die drie goede doelen.”

“Want wat is er warmer in deze periode dan gezellig kerst- en nieuwjaarswensen te schrijven aan je familie, vrienden of buren? Een kaartje sturen tijdens corona kan even wat zonneschijn brengen in een misschien moeilijke tijd.”

“Voor ouderen, alleenstaanden, hulpverleners of mensen die gedwongen thuis moeten blijven, is de coronacrisis best wel heftig. Ook zij vinden het fijn om even een sprankeltje hoop in de brievenbus te krijgen.”

3D-kaarten

Het Havenhuis in Reninge staat in voor kwaliteitsvolle zorg en begeleiding van volwassen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bij wie zich een ernstige zorgafhankelijkheid voordoet op fysiek, cognitief of sociaal-emotioneel gebied.

Het Kinderkankerfonds is een organisatie die zich inzet voor gezinnen waar een kind getroffen is door kanker. Zij steunen die gezinnen op sociaal, psychologisch en financieel vlak, maar ook het wetenschappelijk onderzoek om kinderkanker te voorkomen op lange termijn. De MUG-helikopter van West-Vlaanderen staat 7 dagen op 7 paraat en redt jaarlijks gemiddeld 40 levens. De MUG-heli kost jaarlijks ongeveer 650.000 euro.

De 3D-kaarten worden gemaakt door Emiel Clarysse uit Pollinkhove. Emiel was het voorbije jaar dan ook heel wat uurtjes creatief bezig.

De kerst- en verjaardagskaarten worden verkocht aan 2 euro per stuk. Bestellen kan tot en met 24 december door het verschuldigde bedrag te storten op het rekeningnummer BE78 0689 0056 3686 met vermelding van het adres en of je kerstkaarten of verjaardagskaarten wenst. Wie meer info wil, kan mailen naar iemkehindryckx@hotmail.com.