Wensen van Club Brugge voor 100-jarige Aline D’haene uit Heestert

Vorige zaterdag mocht Aline D’haene 100 kaarsjes uitblazen. Bij de vele felicitaties die ze mocht ontvangen, waren er ook bij van enkele spelers van Club Brugge, haar favoriete ploeg.

Ter ere van Aline D’haene werd een coronaveilig feest georganiseerd, samen met haar familie. Aline werd op 20 november 1921 geboren in Otegem. Ze was de oudste van een gezin van acht, ze had drie broers en vier zussen. Ze stond haar moeder bij tijdens de bevalling van haar jongste zus, Machteld. In oorlogstijd, een moeilijke periode, was er voor Aline toch één lichtpunt: de liefde. Op 27 november 1942 huwde ze met Jerome Formet. Het echtpaar kreeg twee kinderen, dochter Christiane en zoon Jan. Aline hielp bij de kleuters in het gemeenteschooltje in Heestert en zorgde voor de bediening in verschillende feestzalen. Zo was ze jarenlang een helpende hand in de feestzaal waar nu Ten Errewaerde is.

Vurig supporter

Voetbal is een rode draad door het leven van Aline. Met twee broers die voetbalden en zoon Jan die keeper was, heeft ze menig voetbaltenue gewassen. Nog steeds is ze geïnteresseerd in voetbal. Ze was en is nog altijd een vurig supporter van Club Brugge, geen enkele wedstrijd mist ze op tv.

Ze is nog altijd een vurig supporter van Club, geen enkele match mist ze op tv

Ze kreeg ook een kaartje toegestuurd met felicitaties van Club Brugge. Het kaartje was getekend door enkele vooraanstaande spelers van Blauw-Zwart.

Liedje gezongen

Aline D’haene, die ook trouwe lezer van onze krant is, is nog kerngezond. Dit bewees ze zaterdag door voor de hele feestzaal een liedje van de Duitse zanger Freddy Breck te zingen. Dankzij de goede zorgen van Familiehulp thuisverpleging en achterkleinkind Elias, die haar rots in de branding is, kan Aline in haar vertrouwde huisje in Heestert blijven wonen.

(GV)