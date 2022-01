Wendy houdt fundraising voor haar paard Goldy

Wendy Klijn uit Meulebeke is een steunactie gestart om de operatiekosten voor haar paard Goldy te financieren.

Een jaar geleden nestelden Wendy Klijn (29) zich samen met haar man en vier kinderen in Meulebeke. Noord-Holland was niet langer een boeiende regio en de huurprijzen voor een woning met grasland of een weide erbij swingen er de pan uit. België en vooral Meulebeke bood de oplossing.

Dringende operatie

Wendy is tuk op paarden. Zo vonden Sky, een Engelse ruin en Goldy, een negenjarige Ierse ruin in Meulebeke een nieuw en ruim onderkomen.

Op 8 januari sloeg het noodlot echter toe. Goldy bleek ernstig ziek en de diagnose van de veearts was een dringende operatie.

17 liter maagzuur

Aangekomen in de veeartsenijschool in Merelbeke stelde men vast dat de maag van Goldy extreem vergroot was. De maag was gevuld met maar liefst 17 liter maagzuur.

Verder onderzoek wees uit dat de gekantelde dikke darm tegen de dunne darm aandrukte die op zijn beurt de maag teisterde. Een dure operatie bleek de enige redding voor het dier.

Operatiekosten

Ondertussen werd de operatie uitgevoerd maar Goldy moet nu nog enkele weken op stal in Merelbeke zodat de voeding terug kan opgebouwd worden.

Wendy studeert momenteel vroedkunde en haar man is huisman geworden. Om die reden doen ze nu een warme oproep om de operatiekosten (5.000 euro) te helpen dragen. Alle bijdragen zijn welkom.