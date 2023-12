Wendy (49) ondergaat peperdure operatie in Zürich die haar van verlamming moet redden: “Dankzij onvoorwaardelijke steun van mijn vrienden”

Wendy Devriese (49) lijdt aan endometriose in stadium 4. Ze heeft al twintig operaties achter de rug, maar niets hielp. Er is echter een oplossing: een operatie in Zürich. Alleen kost die behandeling 38.000 euro. Daarvan wordt niets terugbetaald in ons land en in Nederland. In heel wat andere landen staat de behandeling wel op de lijst. Vrienden van Wendy sprongen nu in de bres en haalden duizenden euro’s op, mede dankzij de verkoop van maar liefst 530 kilogram spaghettisaus.

Kelly De Beucker, uitbaatster van de bekende pastazaak Bistroom De Baron in de Oostendse Dorpsstraat, verkocht de voorbije weken maar liefst 530 kilogram van haar bekende spaghettisaus ‘Baronaise’. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar ze slaagden erin om zo 7.000 euro in te zamelen en dat geld is broodnodig om de levenskwaliteit van vriendin Wendy sterk te verbeteren.

Endometriose

“Ik ben sinds 1996 in behandeling voor endometriose”, vertelt Wendy, die in het dagelijks leven werkt als nautisch verkeersleider. “Sindsdien onderging ik zo’n twintig operaties die gerelateerd werden aan de aandoening. Zo werden mijn baarmoeder en mijn beide eierstokken verwijderd toen ik amper 23 jaar was. Tot drie keer toe was een darmresectie nodig, waardoor ik dagelijks darmspoelingen moet doen en dat heeft een grote impact op mijn levenskwaliteit.”

Sinds twee jaar heeft Wendy ook nog eens een zogenaamde dropvoet. Daardoor zijn haar spieren niet meer in staat om haar voet goed te laten afwikkelen tijdens het lopen. “De oorzaak heeft te maken met die endometriose, door aangetaste zenuwen. Zelfs met kinesitherapie en elektrostimulatie heb ik nog steeds veel zenuwpijn in mijn linkerbeen. Daardoor is zitten bijna onmogelijk geworden en dat zorgt ervoor dat mijn job uitoefenen steeds moeilijker is geworden”, aldus Wendy.

Hulp vanuit Zürich

Eerder dit jaar namen de behandelende gynaecologen van Wendy, dokters Bafort en Maene uit Oostende, deel aan een congres van Zwitsers chirurg dokter Possover in Dubai. Possover richtte het eerste wereldwijde expertisecentrum in de neuropelveologie op. Ze legden hem de situatie van Wendy voor en in augustus ging Wendy voor het eerst op consultatie in Zürich. “Daar kreeg ik te horen dat een speciale operatie nodig was om verlamming in de toekomst te voorkomen. In ons land is er niemand die de heelkundige ingreep beheerst omdat de expertise ervan ontbreekt. Deze operatie is echter mijn enige kans om toch op een menswaardige manier verder door het leven te kunnen gaan”, aldus de Oostendse.

Geen terugbetaling

In eigen land en in Nederland is er geen terugbetaling mogelijk voor de behandeling in Zürich. “Wel als men zou kunnen aantonen dat de expertise ontbreekt”, duidt Wendy. “Maar er is een weigering van de verzekering. Dokter Possover kreeg al enkele Belgische en Nederlandse klanten over de vloer waarvan het nooit terugbetaald werd. Wat andere landen betreft is er nooit een probleem.”

Dankzij een steunactie van haar vrienden en de verkoop van de spaghettisaus, bedraagt de opbrengst nu 31.000 euro. Maandag wordt ze in Zürich geopereerd. “Ik ben verschrikkelijk blij met wat die mensen voor mij gedaan hebben. Dit vergeet ik nooit. Dankzij hen is het mogelijk om die operatie te laten uitvoeren. Ik hoop dat er voor mijn Belgische lotgenoten in de toekomst eindelijk verandering komt en dat de behandeling terugbetaald wordt. Ik hoop dat zij in de toekomst niet – zoals ik – zelf hun buitenlandse operaties moeten financieren die enkel noodzakelijk zijn omdat de expertise voor neuropelveologie in België ontbreekt”, besluit de vrouw.