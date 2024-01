Wenduinse exposeert aquarellen bij Creaflor

Bij florist Creaflor is nog tot eind maart werk van Michèle Doetsch te bewonderen. De Wenduinse groeide op tussen de aquarellen van haar moeder en zette zelf haar eerste stappen in de schilderkunst met enkele cursussen zijdeschilderen.

De voorliefde voor zachte waterverftechniek met bloemen en kleuren spoorde haar aan om verder te gaan in aquarel. Water, vloeibaarheid, beweging, emotie en contrasten nemen je mee in de wereld van deze zeer delicate discipline in de schilderkunst. “Tussen de schoonheid en het tedere in al haar vormen en kleuren probeert Michèle haar eigenheid te vinden in de wereld van de bloemenpracht. Ideaal werk dus om in onze zaak tentoon te stellen”, aldus florist Kris Steen. Hij biedt al jaren een platform aan kunstenaars die een diverse doelgroep willen bereiken met hun werk, wat uitmondde in drie tot vier expo’s per jaar. De expo Waterkleurenpracht: de betovering van geschilderde bloemen is te bezoeken tijdens de openingsuren van Creaflor. (WK/foto WK)