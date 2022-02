Wenduine krijgt nieuw buurtpark met beeld en speeltoestellen

In Wenduine wordt het stuk duinen tussen de Koninklijke Baan, de Leopold II-laan en de Rotonde opgewaardeerd. Ook het dierenparkje en de parking worden heringericht.

Het gaat om een gezamenlijk project van de Vlaamse overheid en gemeente De Haan, want het gebied is eigendom van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. “De totale kostprijs is geraamd op 1.493.000 euro, waaraan we slechts een vijfde moeten bijdragen. We zijn de Vlaamse overheid dan ook dankbaar voor deze samenwerking”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Petanqueveld en speeltoestellen

Concreet zal het huidige dierenparkje, gelegen tussen de Leopold II-laan, Parklaan en Ringlaan, heraangelegd worden als buurtpark. Er komen een petanqueveld, bankjes en speeltoestellen. Ook het imposante beeld ‘Benjamin’, dat door de gemeente werd aangekocht in het kader van de kunsttriënnale Beaufort en nu in de duinen staat, krijgt zijn definitieve stek in het nieuwe buurtpark. “Het wordt een recreatieve zone voor alle leeftijden. Aan de overkant van de Leopold II-laan wordt het wandelpad in de duinen heraangelegd, waardoor het beter toegankelijk zal zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Sportievelingen zullen hun hart dan weer kunnen ophalen op een nieuw mountainbikepad, en er komt ook nog een nieuw uitkijkpunt waar wandelaars even kunnen uitblazen en genieten van het mooie zicht op de zee en de duinbossen”, licht Vandaele de plannen toe.

Fietspad heraangelegd

Ook de parking aan Park Lange wordt heraangelegd. “Daar komen heel wat extra parkeerplaatsen, en een laadpunt voor elektrische voertuigen”, aldus nog burgemeester Vandaele. Tot slot wordt ook het fietspad dat over de parking loopt en de Leopold II-laan met de Koninklijke Baan verbindt, opnieuw aangelegd. Burgemeester Vandaele verwacht dat de werken in de tweede helft van het jaar opgestart kunnen worden. “Het openbaar onderzoek is nu pas gestart.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ziet een win-win in de geplande heraanleg. “Een goed beheer van onze stranden en duingebieden in het kader van een goede kustveiligheid, dat is een belangrijke taak van MDK. Door de multifunctionele inrichting zorgen we samen met de gemeente voor zowel een esthetische als functionele meerwaarde voor deze zone”, klinkt het.